Cruce entre diputados de San Luis y Rodríguez Saá

Los cuatro diputados nacionales peronistas por San Luis que el miércoles pasado facilitaron el quórum en la Cámara baja para el tratamiento del proyecto de presupuesto afirmaron ayer que representan "a la provincia y al titular del PJ local, Adolfo Rodríguez Saá", en respuesta a los dichos del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien el jueves los había cruzado por la decisión de bajar al recinto.

"El puede pensar que sus diputados nacionales no lo representan, pero lo que no puede decir es que San Luis no tiene diputados nacionales. San Luis tiene cuatro diputados nacionales que responden al Partido Justicialista de la provincia y a su presidente, que es el senador Adolfo Rodríguez Saá", señaló la diputada Ivana Bianchi.

"La provincia de San Luis ahora no tiene diputados nacionales", había dicho el gobernador, manteniendo su posición crítica hacia los cuatro legisladores nacionales del Frente de Unidad Justicialista que fueron clave para alcanzar el quórum para la media sanción del presupuesto 2019.

El mismo día de la sesión, Alberto Rodríguez Saá había publicado en las redes sociales que estaba "desencantado y decepcionado" con la conducta de los cuatro diputados nacionales justicialistas de San Luis.

"No tenemos relación con el gobernador porque la relación está cortada desde el momento de la votación de la ley de aborto. El estaba a favor y nosotros votamos en contra, y desde ese momento se cortó la relación", admitió Bianchi, al hablar de la posición que tiene junto a Andrés Vallone, Karim Alume Sbodio y Victoria Rosso.

Para Bianchi, viuda del ex futbolista Juan Gilberto Funes, "el gobernador tiene todo el derecho de pensar como él quiera; y quizá no tenía información exacta, porque el presupuesto se aprobó con 138 votos"

"Si no nos sentábamos nosotros, se sentaban otros y conseguían el quórum igual. No es que si nosotros no nos hubiéramos sentado no llegaban al quórum. Hubo una desinformación por parte del gobernador sobre la técnica legislativa", remarcó.

Por último, sentenció: "El bloque tiene la posibilidad de pensar y actuar independientemente en cada votación. En estos cuatro diputados no existe la obediencia debida".