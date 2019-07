Crivaro sumó el apoyo de Del Frade a su candidatura de diputado nacional

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Octavio Crivaro, sumó el apoyo del legislador provincial Carlos Del Frade para las Paso del 11 de agosto.

El referente principal del Frente Social y Popular (FSP) coincidió en un programa de Televisión Regional con el dirigente del FIT y allí, en ese marco, le manifestó su apoyo a su candidatura a diputado nacional por Santa Fe.

"En lo particular no tengo ningún problema ni empacho es decir que yo te voy a votar, pero además me da la sensación que otros sectores te van a votar. Sectores del peronismo que no tienen nada que ver con la lista que encabeza Cleri, sectores del socialismo que no tienen ganas de votar ni a Lavagna ni a Urtubey ni a Estévez", le dijo Del Frade a Crivaro en el set de televisión, el viernes a la noche.

Ayer Del Frade, en contacto con LaCapital, ratificó su apoyo a Crivaro, pero aclaró que lo hacía a título personal, sin involucrar al conjunto de su partido ni a la alianza con otros sectores (entre ellos, Ciudad Futura) que lo llevaron a ser reelecto diputado provincial el 16 de junio pasado.

Del Frade, del mismo modo en que explicitó su apoyo a Crivaro, también aclaró que para la categoría a presidente votará en las Paso de agosto a la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ajuste

Por otra parte, Crivaro dijo que su precandidatura se consolida por el rechazo de la sociedad no sólo a las políticas de ajuste que aplica el gobierno de Mauricio Macri, sino también a las "complicidades" que muestran los partidos de la oposición tradicionales.

"Hay necesidad de un cambio y con el Frente de Izquierda Unidad, encabezado por Nicolás del Caño a presidente, se sabe qué esperar. Si hay un conflicto de trabajadores estamos ahí, si hay un movimiento de mujeres no esperamos a encuestas para ver qué votamos. Hay un reconocimiento muy grande" a nuestro espacio, enfatizó Crivaro.

El candidato agregó que "llamamos claramente a esos votantes desencantados del socialismo, a aquellos que votaron a la centroizquierda contra los partidos tradicionales, a que nos apoyen".