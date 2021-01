Críticas de la ministra de Justicia a la oposición: "Ningún artículo permite la impunidad"

La ministra agregó que "nosotros tenemos que dar la batalla y por eso planteamos reformas y demostramos que no es así. Es un tema que me saca porque no hay ningún artículo que pueda permitir la impunidad, al contrario".

"Es un trabajo que hizo la oposición que también tiene que ver en algo alguna mala información de los medios. Es lamentable", continuó Losardo en una entrevista con un diario porteño.

Sostuvo que la "reforma judicial es una forma de decir. Nosotros presentamos un proyecto para reorganizar y reordenar la justicia federal en el país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Y lo llamamos reforma judicial, yo también digo reforma"