Críticas a ex massista que se pasó a Cambiemos

La ex candidata a legisladora por el massismo y ex jefa de seguridad del club Independiente, Florencia Arietto, se incorporó ayer al gobierno de Cambiemos para desempeñarse como asesora del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich.

Su nombramiento despertó críticas en las redes sociales, que Arietto rechazó a través de su cuenta de Twitter.

"Si te gusta o no que me sume a la gestión me importa poco, sólo recordá siempre que en donde esté estoy luchando para que vos y tus hijes (sic) tengan un país más seguro donde proyectar el porvenir. Sin mafia, sin corrupción y sin gatillo fácil", enfatizó la ex referente del Frente Renovador al responder los mensajes que cuestionaban su salto político tras su paso por el kirchnerismo, además del massismo, y sus pasadas críticas a la gestión de Patricia Bullrich en el área Seguridad.

"Yo sostengo todo lo que dije públicamente. A mí Patricia no me convoca porque coincidimos, justamente lo hace porque pienso distinto en muchas cosas, y eso mejora las acciones. No salimos más si no aportamos todos, aunque pensemos distinto", expresó la ex encargada de seguridad de Independiente al referirse a las críticas que había lanzado tiempo atrás a la actual ministra.

También rechazó los dichos de un usuario que la acusó de haber "fracasado" en el "rubro de la seguridad", y enfatizó: "Por lo menos intenté pelear contra las mafias de manera honesta y comprometida".

Su designación fue oficializada en la resolución 752/2018 publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Bullrich.