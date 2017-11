Críticas a Carrió por llamar "estúpidos" a diputados opositores

Luego del violento exabrupto contra los diputados de Libres del Sur y a su ex aliada Margarita Stolbizer (GEN), que hizo caer la sesión especial de anteayer en Diputados, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, recibió ayer duras críticas de la oposición, y un tibio aval oficial.

El escándalo se produjo luego de que los diputados de Libres del Sur y Stolbizer objetaran la versión final del proyecto que propone quitar la responsabilidad a las empresas que donen productos alimenticios de descarte a los bancos de alimentos y proponían su vuelta a comisión. "Un país que produce 400 millones de kilos de alimento y tiene el 30 por ciento de la población bajo la pobreza, le va a tener que agradecer a las cadenas de supermercado", señaló Federico Masso, ante lo cual Carrió lanzó: "Estoy harta del progresismo estúpido", y se retiró del recinto.

Tras el escándalo, Stolbizer consideró que Carrió "tiene un trastorno de personalidad" que consiste en creer que "sabe todo" y que "no soporta" darse cuenta de que eso no es así. "Me insultó directamente. Hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto. Es muy Cristina (Kirchner)", evaluó.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, la defendió: "La doctora no tiene nada de Cristina", y juzgó "contundente" su propuesta ya que "hay un montón de alimentos que se desechan y buscamos que no se desechen". La oposición no cuestionaba el banco de alimentos sino que se excluya de responsabilidad de los donantes ante daños en la salud de quienes reciban los alimentos.

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño cuestionó a Carrió al señalar que todos los bloques de la oposición se sintieron "ofendidos", lo que derivó en que la sesión se diera por concluida. "Le dijo estúpida a Stolbizer y a Masso, y no entiendo semejante exabrupto. Creo que hay que aprender a administrar los éxitos. Todos los bloques de la oposición nos sentimos ofendidos", agregó.

La diputada Gabriela Cerruti (FpV) le atribuyó "problemas psiquiátricos" a Lilita y criticó al oficialismo que "está cuerdo" y la "usa de encubridora".