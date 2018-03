Cristóbal López, liberado: "No estuve preso, estuve secuestrado"

El empresario Cristóbal López sostuvo que no estuvo "preso", sino "secuestrado 87 días" en el penal de Ezeiza, al señalar que no hubo una causa judicial en su contra y que todo se trató de "un invento de (el juez Julián) Ercolini".

El dueño, junto a Fabián De Souza, del Grupo Indalo además adelantó que va a "demandar" al Estado por su permanencia en la cárcel y vinculó su detención con su relación con el kirchnerismo: "Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso", remarcó al hacer alusión a una presunta orden que estaría imperando en los más altos estratos de la Justicia.

Cristobal López se pronunció así en declaraciones al canal A24 realizadas en la puerta de su edificio en el barrio porteño de Puerto Madero, horas después de haber sido liberado de la cárcel, donde permaneció 87 días por la causa que se sigue en su contra por no haber pagado más de 8.000 millones de pesos por el impuesto al expendio de combustibles en la empresa Oil Combustibles.

"Una cosa es tener deuda y otra evadir", diferenció el empresario, quien además agregó: "No estuve preso, estuve secuestrado 87 días. Para estar preso tenes que tener una causa, no lo que inventó Ercolini".

Al ser consultado sobre iniciará acciones legales contra el Estado, señaló: "Totalmente que voy a demandar". Además reconstruyó el día de su detención: "Fue un martes, el viernes anterior un conocido me manda un mensaje en el que me avisa 'te van a procesar y te meten preso el lunes'. Al final fue el martes para que tenga más prensa porque el lunes se votaba la reforma previsional", afirmó.

Acerca de la causa, señaló: "El juez dice que vendí la compañía y estaba inhibido. Pero yo no vendí, la venta estaba sujeta a la aprobación del juez". "Los dueños seguimos siendo De Souza y yo, un juez no puede equivocarse en eso y no saber que el dueño sigo siendo yo", completó.