Cristina y Moyano, reconciliados, esbozan un frente contra Macri

Tras siete años de enfrentamientos, la ex presidenta Cristina Kirchner selló ayer su reconciliación con el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y el sindicalista confirmó que van a trabajar juntos para conformar "un frente" contra el macrismo de cara a las elecciones de 2019.

Un curso de formación para delegados del Smata realizado en un predio de ese sindicato de mecánicos en Cañuelas, adonde la ex jefa de Estado fue invitada a disertar, fue el escenario para la primera foto de Cristina y Moyano luego de tantos años de críticas cruzadas.

El "borrón y cuenta nueva" venía cocinándose desde hacía varios meses, ya que el hijo de Hugo, Pablo Moyano, había estrechado lazos con los sectores sindicales afines al kirchnerismo y ahora finalmente se produjo el reencuentro entre Cristina y el ex jefe de la CGT, quienes volvieron a acercarse a raíz de las coincidencias en su rechazo al gobierno de Mauricio Macri y en momentos en que avanzan causas judiciales en contra de ambos.

Al retirarse del encuentro, el camionero destacó el "gesto" político de su encuentro con la senadora y señaló que lo que los "hace acercar son las políticas del gobierno".

"Es un gesto. Nos encontramos y nos sacamos una foto. Si la foto es muy fuerte... ¿qué culpa tenemos?", indicó el ex secretario general de la CGT al retirarse del predio de Smata, donde ambos mantuvieron un encuentro y asistieron a un plenario.

El referente gremial dijo que en el encuentro la ex presidenta "no habló de los cuadernos", en alusión al escándalo por las anotaciones de un ex chofer sobre el pago de coimas a su Gobierno, y además minimizó la causa: "Al principio era una caja, después unos cuadernos y ahora parece que una libretita".

"Cristina no habló de las libretas, ¿qué va a decir?", apuntó ya desde el vehículo en el que se retiraría del lugar, ubicado en el asiento del acompañante y, tras la insistencia de un periodista para conocer su parecer sobre ese escándalo, primero señaló "yo no soy vigilante" y más adelante apeló a un tajante: "Yo opino sobre cómo se caga de hambre la gente".

Respecto al armado electoral para 2019, el sindicalista precisó que junto a Cristina está "trabajando con todo el peronismo y organizaciones sociales y sindicales para hacer un frente común con un pensamiento parecido" para enfrentar a Cambiemos en las próximas elecciones presidenciales.

En Centro Recreativo "Dirck Henry Kloosterman" de Cañuelas, donde no permitieron el acceso a la prensa, Cristina asistió invitada por el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, y allí se reunió con Moyano; con el adjunto del gremio anfitrión, Roberto Manrique; el titular de Canillitas, Omar Plaini, y con la diputada Vanesa Siley.

La ex mandataria participó del curso de capacitación de delegados y disertó durante más de una hora y media sobre política internacional, según informaron los organizadores del encuentro.

"Estuve en Cañuelas, junto a trabajadorxs de Smata. Gracias por la invitación y por el cariño de siempre", escribió la ex jefa de Estado en Twitter junto a algunas imágenes de la jornada.

También asistieron el intendente de Moreno y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; el jefe comunal de Cañuelas Gustavo Arrieta, y el ex de Tres de Febrero Hugo Curto.