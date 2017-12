Cristina va a pedir que el caso se eleve a juicio oral

Graciana Peñafort, la abogada de Cristina Fernández de Kirchner, reveló ayer que va a solicitar que el caso que involucra a la ex presidenta por presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la Amia sea elevado "en forma inmediata a juicio oral".

"Vamos a apelar las medidas restrictivas de la libertad, y vamos a pedir que se eleve en forma inmediata a juicio oral, público y televisado", afirmó en relación a la causa en la que el juez Claudio Bonadio dictó la prisión preventiva y pedido de desafuero contra la ahora senadora de Unidad Ciudadana.

Al respecto, vaticinó que en el juicio "no va a haber testigos ni pruebas porque no se puede probar lo que no existe". Luego de calificar la denuncia del ex fiscal fallecido Alberto Nisman como "fantasmagórica", Peñafort cargó contra los fundamentos que utilizó Bonadio para sustentar su decisión. "Es el pacto de impunidad mas raro del mundo, porque en todo caso el que buscaba la impunidad no lo aprobó", ironizó Peñafort