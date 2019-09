Cristina se emocionó al hablar de su hija Florencia

Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro "Sinceramente" ayer en La Plata en lo que fue su primera aparición pública tras la victoria de la fórmula que comparte con Alberto Fernández en las Paso del pasado 11 de agosto.

La expresidenta volvió al país procedente desde Cuba el viernes por la madrugada luego de haber visitado a su hija Florencia Kirchner en La Habana, donde está internada desde hace varios meses.

En el cierre de la presentación del libro, el escritor Marcelo Figueras le consultó por el tema y Cristina dijo que "el dolor humaniza, te puede convertir en una bestia herida y con ganas de dañar a los demás, o puede convertirte en alguien que se solidarice, que ayude a los demás".

"El dolor enseña, lo de Néstor fue un golpe muy, muy fuerte. Antes de que pasara lo de Néstor no tenía tanta cercanía con la gente. Él no, siempre fue un animal de pueblo. Después de lo de él, es como que empecé a sacar fuerza de la gente que se me acercaba. Creo que me hizo abandonar también esa cosa de universitarios, que tenemos esa tendencia a hablar difícil para parecer más inteligente, con él se me empezó a ir", agregó.

Y a continuación habló de su hija: "Lo de Florencia fue una cosa muy dura. Es una cosa muy dura para mí, todavía. No está tampoco él, que era su padre, y yo me siento responsable".

En ese momento se le quebró la voz y ella y Figueras dieron por cerrado el acto de presentación de forma abrupta.