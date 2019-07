La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el tono de la entrevista que le hizo Luis Novarerios durante la campaña electoral de 2017. "Me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás", dijo y simuló como si le aplicaran una picana eléctrica.

Cristina dio a conocer sus quejas durante la presentación del libro "Sinceramente" en Mar del Plata. La réplica del periodista rosarino no se hizo esperar. Novarerisio adelantó en Twitter que anoche en "Debo decir", el programa que conduce por América, iba a hablar sobre la acusación de "cuasi torturador" que le había hecho la exmandataria.

Embed Hoy a las 22 en @debodecir por @AmericaTV voy a referirme a la imputación de cuasi torturador que me hizo @CFKArgentina El día que "interrogué" a Cristina Kirchner https://t.co/YvQN71Ksjn — luis novaresio (@luisnovaresio) 21 de julio de 2019

Tras leer el mensaje, Cristina aclaró: "Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición".

"Pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas", insistió, también en Twitter, con un tono conciliador, la candidata a vicepresidenta de la fórmula con Alberto Fernández.

Embed Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2019

Más tarde, en su programa, Novaresio dijo que se sintió "muy incómodo" con los dichos de Cristina porque lo hacían ver como un "cuasi torturador". "Cuando uno hace una entrevista, se debe preguntar y repregbuntar", dijo, y agregó que para él las críticas de la expresidenta están dirigidas al periodismo en su conjunto.

Pese a que admitió que se alegraba con las disculpas, insitió: "La entrevista es un género en donde necesariamente el entrevistado y el entrevistador no están en un lugar de comodidad". Es más, señaló que le parecía "saludable" que el entrevistado se sienta incómodo durante una entrevista que, indicó, "no es un café con amigos".

