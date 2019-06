Cristina Kirchner, un libro y un acto de fuerte impacto político

Un 20 de junio particular. Esta vez se espera que miles de personas asistan expectantes al acto de presentación de "Sinceramente", el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos de ellos estarán presentes como invitados especiales, unos 2 mi, y otros, unos 15 mil, estiman, se convocarán en los alrededores de Metropolitano, en cercanías del parque Scalabrini Ortiz, desde las primeras horas de la tarde.

La presentación de "Sinceramente" (editado por Sudamericana), una suerte de memoria y ensayo político de la ex presidenta, será a las 17, en uno de los salones de Metropolitano ante un auditorio que se descuenta estará colmado. Poco se conoce de los nombres de los invitados. De los 1.500, unos 120 fueron convocados desde la editorial "de acuerdo al interés" indicado por la autora. Otros fueron invitados desde el PJ santafesino.

Periodistas, historiadores, politólogos, empresarios, actores, artistas plásticos, escritores, músicos, libreros, militantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales y sindicales se sentarán a escuchar el diálogo que CFK mantendrá con el periodista y escritor Marcelo Figueras. Esa suerte de conversación será similar en cuanto al tono a la realizada primero en la ciudad de Buenos Aires y hace pocos días en Santiago del Estero.

Ayer, mientras un grupo de operarios comenzaba a montar las estructuras que sostendrán pantallas gigantes para seguir el acto desde la avenida Central Argentino, dirigentes y funcionarios del PJ santafesino mostraban una sonrisa ante la llegada de la ex presidenta, a tan sólo cuatro días del triunfo en la provincia.

"No movilizamos en particular", aclaró el diputado provincial y dirigente del PJ santafesino Leandro Busatto, en diálogo con La Capital, "los argentinos no están pasando un buen momento" como para poner en marcha el aparato pejotista, consideró. "Preferimos que sea algo espontáneo", dijo.

"Nos llena de alegría poder reencontrar a Cristina con el pueblo de Rosario, en un día muy especial. Es un hecho literario con gran contenido político, y nos llena de orgullo que haya elegido Rosario en una suerte de lanzamiento de campaña, ya que el sábado es el cierre de listas", consideró Busatto.

El dirigente indicó que desde el PJ provincial se sabía que entre la editorial y el Instituto Patria habían definido un cronograma de presentaciones que incluía a Rosario pero explicó que no se hizo público antes "para no interferir" en los comicios locales.

"Pero es verdad que hay una feliz coincidencia por la cercanía del triunfo en las elecciones del domingo pasado, aunque hay ser muy cautelosos al respecto porque más que festejar hay que comprometerse ante la situación que se está viviendo, para fortalecer al pueblo santafesino, que no la está pasando muy bien", advirtió.

Busatto estimó que hoy se congregarán entre 15 mil y 20 mil personas en las afueras de Metropolitano para seguir de cerca la transmisión del acto de presentación del libro. En particular indicó que el PJ no puso recursos para movilizar adherentes. "Sí sabemos que hay muchos gremios que convocan", señaló.

De hecho en estos días se conoció un listado de no menos de 30 sindicatos locales y de localidades cercanas que llamaron a concentrar en las inmediaciones de Metropolitano, a partir del mediodía.

Por su parte, el diputado nacional Marco Cleri resaltó la importancia del 20 de Junio para el país "en especial desde 2003 que se puso en consideración un reclamo de todos los rosarinos de valorar esta fecha ligada a Manuel Belgrano, prócer que tanto Néstor como Cristina han valorado en particular".

Por eso "Cristina viene a Rosario un 20 de junio, siendo feriado dispuesto por ley, a participar de un día de fiesta para los rosarinos, a lo que le suma la presentación de su libro "Sinceramente", con una gran convocatoria con diversos actores de la sociedad civil", manifestó el diputado nacional.

Unos 25 agentes de tránsito estarán dispuestos en las inmediaciones de Metropolitano, en un operativo que comenzará hoy, a las 13, y donde se cortarán algunas de las calles que rodean al complejo y al parque Scalabrini Ortiz (ver infografía).

De todas maneras, desde el área de Control Urbano se pidió evitar la zona ante posibles congestionamientos y advirtieron que sí estará liberado el túnel Celedonio Escalada, la avenida Francia, Junín, Caseros y la avenida de la Costa, en esa zona.

Preparativos. Ayer comenzaron a montar estructuras para las pantallas gigantes que transmitirán el acto.