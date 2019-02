La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que se suspenda el inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz hasta tanto se concluyan las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria.

El pedido fue presentado el viernes pasado a última hora por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que le va a preguntar al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en arribar a una conclusión en relación a las pericias en curso.

El abogado de la expresidenta solicitó que el juicio no comience el 26 de febrero, como está previsto, porque aún no concluyó una pericia ordenada por el TOF 2 para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en la causas que instruyó en primera instancia el juez Julián Ercolini.

Fuentes judiciales informaron que el TOF 2 le correrá vista del pedido a las querellas y al fiscal de juicio, Diego Luciani, para que opinen al respecto.

El tribunal podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir la pericia, de lo contrario comenzará en la fecha prevista.

En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión kirchnerista en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

La actual senadora nacional será juzgada en esta investigación junto otros 16 imputados entre los que se encuentran el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; todos detenidos por esta y otras causas.

"Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país", sostuvo Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral.

En esta causa se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46 mil millones de pesos y el juicio oral está a cargo de los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu.

En la elevación a juicio, Ercolini remarcó que las conductas de la actual senadora tuvieron como fin "procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, del empresario Lázaro Báez".

La ex presidenta Cristina Kirchner cuenta con seis procesamientos en el marco de las causas conocidas como Hotesur, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Obra Pública, Los Sauces y Cuadernos de la Corrupción.

Salvo la causa de los Cuadernos, todas las demás ya fueron elevadas a juicio oral. El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez es el único que tiene fecha de inicio estipulada.

En la causa del dólar futuro la exmandataria fue procesada por "administración fraudulenta" porque el juez Claudio Bonadio entendió que había el final de su gestión la ex mandataria había dispuesto la venta de obligaciones en dólares a futuro a un precio inferior al que establecía el mercado.

En la causa del Memorándum de entendimiento con Irán, la ex presidenta está acusada de haber impulsado la firma de un acuerdo supuestamente orientado a dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, algo que denunció judicialmente el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En tanto en las causas Hotesur y Los Sauces se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero y pago de retornos por parte de empresarios concesionarios de obra pública a través de contratos de alquiler de inmuebles y habitaciones de hotel perteneciente a la familia Kirchner.