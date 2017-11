Cristina Kirchner criticó el despido de Víctor Hugo Morales y dijo que "se consolida el apagón informativo"

Cristina Kirchner criticó hoy el despido del periodista Víctor Hugo Morales del canal de noticias por cable C5N al asegurar que "se consolida el apagón informativo en Argentina" y varios dirigentes de la izquierda también cuestionaron al Gobierno nacional por la decisión que adoptó un medio privado.

Tras conocerse la noticia del despido de Morales, los dirigentes peronistas salieron en masa en las redes sociales a repudiar la acción y opinar sobre la libertad de expresión en la administración de Cambiemos.

Embed Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar. https://t.co/8PkgqxwOL8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de noviembre de 2017

En su cuenta oficial, la expresidenta y senadora nacional electa escribió: "Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar".

En tanto, el diputado y referente de La Cámpora, Eduardo De Pedro, escribió: "Mi solidaridad con Víctor Hugo. Ha demostrado una vez mas su fuerte coraje y su inquebrantable dignidad. Ya casi no quedan voces críticas del gobierno en los medios masivos. Se consolida la democracia de baja intensidad", destacó.

"Silenciar al periodismo como herramienta para ocultar los estragos de este gobierno. Toda nuestra solidaridad con Víctor Hugo", dijo el titular de la CTA de los Trabajadores y actual diputado electo por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky.

El legislador porteño electo Mariano Recalde señaló: "Otra voz crítica que se censura, otro atropello a la libertad de expresión y a la democracia. Mi solidaridad con Víctor Hugo y su equipo", cerró.

Desde la izquierda, Néstor Pitrola afirmó su solidaridad con Víctor Hugo y consideró que esta medida fue "un golpe más a cualquier palabra opositora" mientras que Myriam Bregman sostuvo que "el sistema no resiste críticas".

Por su parte, el periodista uruguayo confirmó su despido al contar: "Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. Viva la libertad de expresión!", concluyó.