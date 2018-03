Las escuchas telefónicas de conversaciones privadas entre la senadora Cristina Fernández de Kirchner y su exsecretario General de la Presidencia Oscar Parrilli siguen generando polémica. En otro conjunto de audios difundidos por el canal América 24, la expresidenta tuvo un momento de furia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"La voy a matar, es una hija de puta", afirmó luego de que el diario Clarín publicara información sobre la custodia de su hija, Florencia Kirchner. La exmandataria suponía que la información había salido de esa dependencia.





Cristina



De acuerdo a los segmentos difundidos por el programa "Cuatro días", Cristina dijo lo siguiente: "La chica vive sola con su hija de un año y una empleada. Escuchame, ¿qué quieren que haga en un país donde han aumentado los secuestros exponencialmente y donde la gente secuestrada este como si nada en la calle? No, no. Los voy a matar y los voy a responsabilizar de todo lo que me pueda pasar a mí y a mis hijos".

Pero no fue el único tema al que se refirió en los audios difundidos por América 24. La actual senadora también debatió con Parrilli sobre los periodistas a los que les daba entrevistas, luego de haber roto el silencio tras dejar el poder. En un momento, sugirió: "¿Y si lo invitamos a Navarro?". Finalmente, en una tercera escucha, la expresidenta criticó al Gobierno por la forma que encaró las reformas en el fútbol: "Hacer deporte es política".