La senadora nacional Cristina Kirchner viajó esta madrugada a Cuba para ir a ver a su hija Florencia. Según trascendió, pasará diez días con su hija que está bajo tratamiento de salud en La Habana y sin poder regresar por ahora a la Argentina.

De esa forma Cristina hará una pausa en la campaña electoral que la tiene como candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabeza Alberto Fernández. Voceros del Frente de Todos estiban que la expresidenta estará al menos hasta el 15 ó 16 julio.

Florencia Kirchner está procesada en la causa de Hotesur, donde se investiga lavado de dinero, por su supuesta participación en ésa estructura societaria. También está procesada en la causa de Los Sauces como miembro de una asociación ilícita.

Ambas causas fueron elevadas a juicio, aunque aún no comenzó el proceso y no se fijaron fechas de inicio. Como no posee fueros parlamentarios, Florencia Kirchner en caso de ser condenada o ante una eventual orden de prisión preventiva, podría quedar detenida.

Lo que más preocupa hoy a la ex presidente es la evolución de la salud de su hija Florencia, tema por el que estuvo en riesgo su participación en la campaña, según afirman las dos personas en las que más confía.

Sin embargo, el futuro judicial de su hija la atormenta, por eso adjudica a una supuesta ¨persecución judicial¨ los problemas de salud que padece Florencia Kirchner. Fue la propia Cristina Kirchner quien dijo que su hija estaba ¨devastada¨.