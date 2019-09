La exmandataria y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos (FdT), Cristina Fernández de Kirchner, afirmó hoy que “la gente no vota a un presidente para que le eche la culpa a otro sino para que resuelva los problemas” y además sostuvo que en un eventual gobierno del FdT se va a "cumplir con las deudas”, pero aclaró: “No esperen que lo hagamos a costa del pueblo argentino”.

Al presentar su libro "Sinceramente" en Posadas, Cristina Fernández disertó durante más de una hora sobre distintos temas, entre ellos, el préstamo del Fondo Monetario (FMI), la relación del kirchnerismo con las multinacionales, la situación económica tras las PASO y hasta opinó del flamante nombramiento de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Ante los militantes que colmaron el polideportivo "Finito Gehrmann" y las calles aledañas en Posadas, la compañera de fórmula presidencial de Alberto Fernández también utilizó el evento para cuestionar al presidente Mauricio Macri al considerar que “la gente no vota a un presidente para que le eche la culpa a otro ni ponga excusas, sino para que resuelva los problemas”.

"No tengo problemas con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riquezas para la Argentina y los argentinos".

“La tarea de un gobernante es impedir que la gente sufra”, sentenció la senadora nacional, quien recordó además que “cuando estalló la crisis internacional de 2008 con la caída de Lehman Brothers, en Argentina, la crisis en la microeconomía de la gente no se sintió”, durante su gestión.

Y agregó: “Hay una crisis cíclica de la Argentina cada vez que se aplican políticas neoliberales porque el país termina en crisis cada 10 o 15 años y esto hay que discutir en esta etapa”.

Con respecto a la deuda externa y el compromiso de pago del préstamo del FMI contraído por este Gobierno, Cristina Kirchner coincidió con Alberto Fernández al señalar: “Vamos a cumplir con nuestras deudas, pero que no esperen que lo hagamos a costa del pueblo argentino”.

En ese sentido, advirtió: “Hay que preguntarse dónde está y qué se hizo con lo que se pidió al Fondo. Luego vendrá la discusión de quien la deberá pagar”, remarcó.

Sobre la relación del kirchnerismo con las multinacionales petroleras y la polémica que se generó luego de los dichos de Alberto Fernández en España, la ex mandataria recordó que “Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF para nuestro país y fui yo la que hice el contrato de YPF con Chevron”.

“Así que no digan que estamos en contra de las multinacionales. Lo que sí queremos es que el producto para consumo interno sea con precios nacionales y lo que se exporte sea en precios internacionales. Basta de mitos y mentiras”, cerró.

Alberto Fernández había dicho en una conferencia ante diputados españoles que “no tiene sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven. No tengo problemas con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riquezas para la Argentina y los argentinos”, manifestó.

Luego, a la hora de analizar la situación social y económica coyuntural la ex presidenta sostuvo: “Donde veo la caída más espantosa y peligrosa es en salud y en comida por la reaparición de enfermedades, por culpa de la pobreza y la falta de vacunas y eso me preocupa mucho”.

“Uno de los principales problemas -continuó- que hicieron fue romper el circuito de la actividad económica y eso lo tenemos que reconstruir pero además tenemos que deconstruirnos todos de muchos prejuicios”.

Uno de los momentos pintorescos de la charla fue cuando el público le marcó un furcio a Cristina Kirchner quien se autodenominó “presidenta” y al instante se corrigió “ex presidenta”.

Sobre la llegada de Diego Maradona a la dirección técnica del primer equipo de fútbol de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la senadora opinó: “La verdad que la gente del Lobo debe estar muy exultante, yo no soy hincha fanática porque mucho no me gusta el fútbol, pero mi hermana estaba exultante”.

Por otra parte afirmó que “hay que volver a ordenar todo, pero no el viejo orden, sino distinto y mejor de lo que tuvimos, lo que va a requerir un contrato social de todos los ciudadanos y sectores económicos y sociales”, concluyó.