El consultor político Jaime Durán Barba sostuvo ayer que la actual vicepresidenta "Cristina Fernández es la mujer más brillante de la historia argentina" y afirmó que el ex presidente Mauricio Macri, a quien acompañó como asesor político, "hizo lo que pudo" durante su gestión. Y explicó su fracaso porque "este no es un país normal".

En una entrevista que publicó ayer el portal Letra P, el consultor analizó la realidad política local.

Dijo que "el caso de Macri es muy raro" porque a pesar de "toda la hecatombe económica que hubo", tuvo un resultado electoral "muy bueno que no tendrían ni el chileno Sebastián Piñera ni el ecuatoriano Lenín Moreno ni el colombiano Iván Duque".

En octubre pasado, el entonces presidente Macri vio definitivamente sepultado su intento de reelección al sufrir una contundente derrota por ocho puntos en la primera vuelta electoral. Se convirtió así en el primer mandatario en no alcanzar la posibilidad de disputar un balotaje desde que se reformó la Constitución nacional.

Lo derrotó una amplia coalición nucleada en el Frente de Todos, que llevó a Alberto Fernández como candidato a presidente y a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner como vice.

Para Durán Barba, la decisión de Cristina de ofrecer la candidatura presidencial a Alberto Fernández fue "una movida inteligente, sorpresiva". Y calificó a la ex presidenta como "la mujer más brillante de la historia argentina".

"Ha sido dos veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años y 10 años en Santa Cruz", analizó. Y completó: "No es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón, esta tiene sus propios valores". También reconoció que "es una mujer popular".

Para Durán Barba, Cristina orienta los "grupos" que querían "derribar" a Macri desde el primer momento. Y se quejó porque "existe una gran corriente conservadora" que controla a "los sindicatos, los piqueteros, la Iglesia".

Con ese argumento explicó la que entendió como principal causa del fracaso macrista: la economía.

"Macri hizo lo que pudo, no daba para más, el país no daba para más, no es un país normal este", fue su conclusión.

El consultor político se quejó porque e "desde que subió Fernández no hubo ningún piquete". En realidad, hubo manifestaciones de grupos piqueteros que no forman parte del espacio de los llamados "cayetanos". También son frecuentes los cortes de vías por parte de trabajadores precarizados del ferrocarril Roca y las protestas de organizaciones sindicales en provincias y municipios. Desde el lado patronal, se intensificaron los tractorazos y concentraciones de nucleamientos vinculados a empresarios del sector de agronegocios.

Respecto del futuro político de su antiguo cliente, Durán Barba opinó: "Macri no va a irse de la política pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez, ya fue, hizo lo que pudo".