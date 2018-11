Cristina: "El neoliberalismo volvió a endeudar al país"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó una vez más la gestión que lleva adelante el presidente Mauricio Macri al asegurar que "el neoliberalismo volvió a endeudar al país" y que "gobierna desde hace tres años".

La exmandataria participa como principal oradora, junto a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, del 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico Clacso 2018, que se realiza en el estadio de Ferro Carril Oeste, a pocos días de la realización de la cumbre del G-20.

"Argentina contrajo una deuda externa sin precedentes desde que gobierna el neoliberalismo", cuestionó la ex mandataria de la Nación.

"El neoliberalismo exacerba también el individualismo y la meritocracia. Si tenés trabajo es porque te lo ganaste vos, y si no, es porque no tenés la capacidad. No es más un problema del Estado, es un problema tuyo", sentenció Cristina.

Durante su exposición, que duró casi una hora y media, la senadora también envió otro mensaje al gobierno al afirmar que "la calle sigue siendo el escenario de la política y de las grandes transformaciones del país", y "no las redes". En este tono, pidió terminar con las categorías que "dividen", como las "de derecha" y "de izquierda", y empezar a pensar en un "frente social, cívico y patriótico que agrupe sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo". "En Argentina, en 2015, no hubo una explicación de neoliberalismo en la campaña, a nadie se le dijo que iba a perder sus derechos, se les prometió reducir el impuesto a las ganancias, pero no que se iban a eliminar por ejemplo las conquistas del Pami", dijo. Agregó que el neoliberalismo, en tres años y medio de gobierno, "ha vuelto a endeudar al país" y juzgó que "hoy la Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas, gracias a ese endeudamiento", "No hace falta ponerse a discutir de porcentajes de pobreza cuando se ve la cantidad de familias que hay durmiendo en las calles", cuestionó. Del foro también participarán el ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad, y el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, entre otros. El encuentro se lleva a cabo en el estadio de Ferro Carril Oeste y, según los organizadores, cuenta con la participación de 30 mil asistentes.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio de Ferro Carril Oeste y, según los organizadores, cuenta con la participación de 30 mil asistentes.