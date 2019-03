La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó ayer a Cuba ante los "severos problemas de salud" que padece su hija, Florencia, quien desde febrero permanece en esa isla del Caribe, adonde viajó con para realizar un curso intensivo de guión. La senadora nacional indicó que el origen de la enfermedad se debe a la "feroz persecución" que sufre la joven.

Desde que se conoció el pedido de la ex presidenta a la Justicia para viajar comenzaron las versiones respecto de la enfermedad de su hija. Ayer a primera hora Fernández de Kirchner posteó un video donde explicó las razones de su viaje y, con voz entrecortada, refirió al malestar que han provocado en su hija las causas judiciales.

"El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", dijo la ex presidenta. Si bien no dio precisiones sobre la afección, sí habló de un estado de salud "sensiblemente deteriorado" y explicó que, debido a "la patología que padece, no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo", con lo cual "le prohibieron viajar en avión".

Por la tarde, el diario Página 12 publicó en su web que la hija de la ex presidenta tiene un "problema linfático", de acuerdo a fuentes cercanas a la familia consultadas por ese medio, quienes descartaron que se trate de una "anorexia" como trascendió. Se trataría de un cuadro de "linfedema", que se produce cuando el sistema linfático no puede drenar la linfa, que es un líquido coagulable, que procede de la sangre, circula por los vasos linfáticos y se vuelca en las venas.

"La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner; sólo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso les pido a los que nos odian o nos ven como enemigos, que se metan conmigo pero no con ella", pidió la senadora en el video.

Los primeros síntomas de la enfermedad fueron detectados en Florencia en diciembre del año pasado durante un viaje a Cuba que realizó por la presentación en el Festival de Cine de La Habana del filme "El camino de Santiago", documental en el que es coguionista. Por entonces le recomendaron un tratamiento que comenzó sobre fin de año cuando regresó al país.

Ahora había viajado con la intención de realizar un curso intensivo de guión, el que ni siquiera comenzó ante el agravamiento del cuadro. Fue evaluada nuevamente y la recomendación fue que no viajara de regreso.

"Todo esto empeoró porque está somatizando un estrés formidable", insistieron cerca de la ex presidenta.

"El estrés no es sólo por la causa penal sino por la persecución mediática. Ella tiene un perfil recontra bajo, lo último que le importa en su vida es la política. Tiene guardias en la casa, es una vida imposible", relató un ex funcionario del gobierno de CFK.

Ayer también el legislador del Parlasur y ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés sostuvo que Florencia "no está bien, tiene ataques de pánico" y deslizó que podía padecer un cuadro de anorexia por estrés, algo que luego fue descartado.

La decisión de comunicar el viaje de la senadora y revelar el estado de su hija se produjo porque "fue uno de los jueces de Comodoro Py quien lo divulgó públicamente".

dolida. Cristina Kirchner denunció junto a su hija Florencia.