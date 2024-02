Cristina destacó el texto de un diputado de UP con críticas a Milei

El legislador describió al presidente como "un erudito con espasmos de académico" que "no debate" y que fue "incomodado" por la exmandataria y por la cantante Lali Espósito

"Muy interesante. Me encantó", publicó la exmandataria en su cuenta de X.

Cristina Kirchner calificó como “muy interesante” un texto publicado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Rogelio Iparraguirre , quien describió al presidente Javier Milei como “un erudito con espasmos de académico” que “no debate”, que “manda a callar” y que esta semana fue “incomodado” por la propia exmandataria y por la cantante Lali Espósito , a quienes apuntó en “cuatro entrevistas” y en una “cantidad incalculable de publicaciones” en redes sociales.

“Muy interesante. Me encantó” , publicó CFK en su cuenta de la red social X al compartir la publicación del legislador.

Para el presidente, Cristina no quiere que La Libertad Avanza y el PRO se junten

En un extenso escrito, el diputado de UP caracterizó a Milei como “un erudito con espasmos de académico” y “un mesías” que tiene “alocuciones, por momentos inentendibles” al que “le molesta que le cuestionen sus afirmaciones” .

“No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contraargumenta. Manda a callar. Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 horas y una cantidad incalculable de publicaciones y reposteos en contra de un documento (escrito por la dos veces presidenta) y las palabras sobre el escenario de una artista popular”, agregó.