Dirigentes peronistas cuestionaron ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber evitado defender a su ex ministro de Planificación Julio De Vido. En ese contexto, el senador nacional Miguel Pichetto dijo que irá a visitarlo a la cárcel.

Luego de que la ex presidenta y senadora electa fuera consultada por la situación de De Vido y respondiera que ella "no" pone "las manos en el fuego por nadie", los cuestionamientos a su actitud comenzaron a multiplicarse.

El primero fue el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien evitó nombrar a la ex mandataria pero apuntó contra todo el partido en dos cartas que publicó en Facebook. Y ahora le siguieron Pichetto y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien dijo que Cristina "estaba en 10 (puntos) y hoy está en 8 porque no puso ninguna de las dos manos en el fuego".

Pichetto criticó primero a la ex presidenta y luego al bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) por no haber defendido al ex ministro antes de que se aprobara el desafuero. Y afirmó: "Iré a visitar a De Vido. La gente que está en la cárcel está en una situación de desgracia y uno tiene que tener una mirada de solidaridad y mantener actitudes".

El jefe de la bancada de senadores del PJ-FpV recordó que De Vido "fue un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor y Cristina" Kirchner y consideró que, por eso, "merecía, como mínimo, el beneficio de la duda" por parte de la ex presidenta.

"Es mejor borrarse y no dar la cara", consideró el senador y agregó que el día en que la Cámara de Diputados trató el desafuero de De Vido como legislador nacional "el bloque kirchnerista debería haber bajado y defendido una posición judicial".

Sobre la situación actual de De Vido, consideró que "la prisión anticipada sin peligro de fuga es una cuestión para poner en debate y hacerlo con valentía".

En tanto, Moreno cuestionó a la ex presidenta al participar de un programa televisivo en el canal América, donde debía ponerle puntaje a los personajes políticos y del periodismo que iban apareciendo en pantalla.

Cuando apareció la imagen de Cristina, su ex secretario de Comercio sostuvo que "debió haber metido en el fuego las dos manos en el fuego por De Vido, por (Amado) Boudou, por todos, por (el ex jefe del Ejército) César Milani", y sentenció: "Hay que poner las manos en el fuego por los compañeros, aunque te quemés hay que ponerlas".