El juez federal Claudio Bonadio dictó ayer dos procesamientos con prisiones preventivas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de dos causas en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte público. La senadora suma diez procesamientos, de los cuales cinco son con prisión preventiva y fueron dictados por el juez federal Claudio Bonadio.

El magistrado procesó a la ex mandataria por "asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y administración fraudulenta" por hechos, desprendidos de la causa de los cuadernos, vinculados con subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte.

Sostuvo que la ex presidenta es "la jefa de una asociación ilícita" de la que participaron el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

La ex presidenta, que por estos días se encuentra en Cuba junto a su hija Florencia Kirchner, atravesará los procesos judiciales en libertad por sus fueros parlamentarios pero sumará dos nuevos pedidos de desafuero.

En cuanto retorne al país, la ex mandataria recibirá una notificación judicial para que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Bonadio también procesó, aunque sin prisión preventiva, a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos para acceder a la explotación de esos servicios.

Este mes el magistrado también había procesado a la senadora por el supuesto "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", a raíz del hallazgo en su casa de El Calafate, en una causa desprendida del expediente de los cuadernos.

Antes, Bonadio también procesó con prisión preventiva a la ex mandataria en la causa de los cuadernos en la que fue acusada de liderar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a empresarios relacionados con la obra pública, por medio de un esquema vinculado al ex Ministerio de Planificación Federal.

El juez tiene el récord de haber sido el primer magistrado en procesar a la ex presidenta y el que más procesamientos le dictó.

■□ Bonadio fue el juez que la citó por primera vez a indagatoria en abril de 2016, cinco meses después de que dejara la presidencia, por el caso de las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro, y poco tiempo después le dispuso su primer procesamiento.╠

Senadora. Cristina Kirchner.