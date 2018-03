Crisis en el GEN de Stolbizer tras un masiva renuncia de dirigentes de Rosario partido de Stolbizer

El partido de Margarita Stolbizer atraviesa una grave crisis en la provincia de Santa Fe y corre riesgo de disolución. El referente de Rosario Rodrigo Cerdá, y la mesa de conducción local, renunciaron al partido masivamente fundamentando que el GEN se ha convertido en una cáscara vacía.

"Hace más de una década tomamos la decisión, junto a Margarita Stolbizer, de construir un nuevo partido que representara un nuevo tiempo en Argentina, un partido más horizontal, abierto y democrático. Por el contrario en Santa Fe se ha perdido el rumbo, la vocación, y se han alejado de la buena política. Soberbia, hegemonía y autoritarismo, falta de compromiso, intolerancia, falta de solidaridad con los compañeros y con los ciudadanos", son algunas de las razones que enunció Cerdá para explicar que la situación en el partido no daba para más y que por eso dieron el portazo.

"El partido tenía dueños, no te invitaban a los actos, no llegaba la información, nos marginaban de los temas orgánicos y los acuerdos políticos no se respetaban. Del último acto de Margarita Stolbizer en Rosario ni siquiera nos avisaron, y esa fue la gota que derramó el vaso. Se manejaban como un feudo. Nos vamos porque este espacio le hace muy mal a la política rosarina", agregó Cerdá.

Cáscara vacía

"El partido GEN de Santa Fe se ha convertido en una cáscara vacía, un partido vacío de compromiso, vacío de solidaridad, de respeto, de tolerancia y con una grave falta de apertura a la diversidad", declararon desde la mesa de conducción local Sergio García, Miriam Kriguer, Andrea Czerniawski, Elio Guida, Mario López, Fabián Refojos y Sebastián Rossi para afirmar que ya le han informado a Margarita Stolbizer que: "Con la decisión conjunta de las compañeras y compañeros que venimos consolidando el trabajo en Rosario hemos decidido dar un paso al costado, renunciar al partido en Santa Fe. Dejamos el GEN convencidos de que otra forma de hacer política es posible".

"¿Cómo representar a seres humanos con los cuales ni siquiera se solidarizan? ¿De qué sirve tener un discurso progresista y luego cero acción sobre los problemas que sufren nuestros vecinos todos los días? ¿Cómo hablar de la hegemonía kirchnerista cuando en Santa Fe siempre son las mismas personas las que ocupan los cargos? ¿Cómo hablarle de contención y militancia a los jóvenes que se suman cuando la nueva presidenta nacional de tu partido hace ya más de cinco o seis años que no milita pero siempre quiere ocupar el cargo más importante?, se preguntaron los dirigentes locales en la carta que le enviaron a Stolbizer para advertirle de la renuncia masiva y aclararle que no tiene vuelta a atrás, que deja al GEN de Santa Fe cerca de la extinción.

El grupo que se desafilia en Rosario es la base de sustentación del trabajo social, las recorridas y visitas barriales y los que aportan las afiliaciones de rosarinos simpatizantes de Stolbizer y de un trabajo en los barrios, en el territorio de cara a la gente. El otro sector es considerado sólo como militancia virtual, de escasa llegada a los ciudadanos y más preocupados por los acuerdos en momentos electorales.