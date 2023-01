El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en Diputados de la Nación, Juan Manuel López, reconoció este viernes que “el Congreso va a estar trabado por un tiempo” porque, “cuando el oficialismo decide la agenda, no puede no esperar que haya una reacción”. Por su parte, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, consideró que la posición de Juntos por el Cambio (JxC) de rechazar todos los proyectos enviados por el Ejecutivo hasta que se deje sin efecto el juicio político a la Corte Suprema es “un acto de extorsión parlamentaria”.

Al respecto, el dirigente de JxC señaló: “Cuando el oficialismo decide la agenda, no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes que no van a solucionar la vida de los argentinos”. De todos modos, el abogado aclaró que “no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder”.

“Hay que acostumbrarse a que habrá gobiernos con parlamentos repartidos. Estábamos acostumbrados a que existían oficialismos con mayoría en dos Cámaras”, añadió.

Acerca del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, López indicó que “se da en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial”. Y consideró que “los números en el Congreso no están para destituir, pero sí para desgastar y desprestigiar”.

También sostuvo que los chats entre funcionarios judiciales y dirigentes del PRO “fueron la excusa” para impulsar el pedido de juicio político. “Tendrían que haber dado el debate en otro clima, no en medio de un fallo que no le gusta al oficialismo”, planteó López en alusión a la decisión del máximo tribunal sobre los fondos de coparticipación que reclama la ciudad de Buenos Aires.

Réplica

Por su parte, Rossi consideró que la decisión de Juntos por el Cambio es “un acto de extorsión parlamentaria” y aseguró que los integrantes de la coalición opositora “no quieren que se debata la conducta” de los magistrados de la Corte Suprema.

“Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político, pero no bloquear todas las iniciativas. Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión. Estamos frente a un acto de extorsión parlamentaria”, señaló el titular de la AFI.

Asimismo, agregó que la oposición tomó esa decisión “porque no quiere que se debata la conducta de los magistrados de la Corte Suprema”.

“No quieren tratarlo porque todos los argentinos podrán presenciar un debate sobre la conducta ética de los cuatro integrantes del máximo tribunal”, apuntó.

La decisión de iniciar el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema se dio luego de la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, mantuvo —presumiblemente— con el ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.