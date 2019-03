Corral: "Vidal enfrentó a las mafias y demostró que se puede"

El precandidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, mantuvo una extensa reunión con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, con quien dialogó en torno a una amplia agenda de temas durante casi una hora. Tras la reunión, mantenida en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Santa Fe contó que "estuvimos conversando de cara al proceso electoral, para trabajar en los temas comunes de los santafesinos y bonaerenses. María Eugenia, con su valentía y su convicción, ha demostrado que es posible mejorar la seguridad. Con decisiones concretas ha logrado algo que parecía imposible: que la provincia de Buenos Aires mejore en sus indicadores para que los bonaerenses se sientan más seguros", valoró José Corral. "Ella ha enfrentado las mafias y ha demostrado que se puede", afirmó.

También contó que "María Eugenia lo dijo en un reportaje que dio en estos días: en Santa Fe no ve ese compromiso que ella tomó de dar todas las peleas contra las mafias. Incluso me preguntó si yo estaba convencido de hacerlo, porque es una decisión hasta familiar. De hecho ella se tuvo que ir a vivir a una base militar", recordó. Y confió que "le dije que sí, porque incluso lo conversé con Mariana, mi mujer, porque no queremos pasar sin cambiar las cosas: queremos asumir esa responsabilidad y tenemos además propuestas concretas: traer fuerzas federales a cambio de la deuda que generó el kirchnerismo con la provincia. Y te aseguro que sería el primer tema que conversaría con Mauricio Macri, que comprende el problema", apuntó.

Por otra parte, el candidato de Cambiemos señaló que en el encuentro también "hemos compartido la necesidad de estar mejor preparados para las lluvias y las crecidas de los ríos. Santa Fe y Buenos Aires comparten la misma geografía de llanura y tenemos en el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires, problemas comunes de las cuencas que compartimos".

"Esta situación requiere un trabajo conjunto. Así como lo hicimos también en la ciudad de Santa Fe, en provincia de Buenos Aires hay planes directores que priorizan las obras, que se han ido realizando", aseveró. Además recordó que "santafesinos y bonaerenses hemos visto lo que es perder todo por una inundación, tener que empezar de nuevo, ya sea por exceso como por falta de agua".

Finalmente, adelantó que junto a Vidal, "visitaremos el norte de la provincia de Buenos Aires, para conversar y supervisar juntos las obras hídricas. Y María Eugenia visitará también la provincia de Santa Fe. Nuestros equipos de trabajo ya están en contacto para trabajar juntos".