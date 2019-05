Corral sigue con una agenda intensa rumbo a la general

Tras las elecciones primarias del domingo pasado, el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, tuvo una semana de agenda intensa con visitas y recorridas por distintos lugares de la provincia para llevar las propuestas a las principales demandas de los santafesinos. El intendente santafesino estuvo, entre otros lugares, en Rafaela, Santo Tomé, San Agustín, y Sauce Viejo, donde dialogó con vecinos y comerciantes.

En ese marco, transmitió que "ahora sí comenzó la campaña" y por esa razón está comunicando sus propuestas, "que son la única opción de futuro en estas elecciones".

En ese sentido marcó que el socialismo y el peronismo han gobernado durante 36 años la provincia y el único saldo que queda, son déficits en todos los frentes.

"Lo que queda de 12 años de socialismo en el poder, son niveles récord de violencia en las principales ciudades de la provincia, con tasas de homicidio de epidemia, de acuerdo a los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud", afirmó Corral.

"No tenemos que irnos tan atrás para ver cuáles son los resultados de la política de seguridad del socialismo: esta semana hubo que suspender las clases en una escuela de Sauce Viejo por los tiroteos entre dos bandas desde el domingo de las elecciones, y que vienen de antes incluso. Esas bandas, que por ahora son pequeñas mafias, son el germen que alimenta las economías del delito que después copan los barrios, como ya ocurrió en Rosario con Los Monos. Los santafesinos le decimos basta a esta situación", graficó el candidato a gobernador de Cambiemos.

Corral además criticó la respuesta que tuvo frente esa situación particular el Ministerio de Seguridad de la provincia: "Como siempre, el socialismo le echó la culpa a otros, y dijo que el problema es de la comuna, por los asentamientos ilegales. Esas respuestas nacen de la incapacidad que ha sido el denominador común de este gobierno y de los que lo antecedieron, frente al grave problema de la inseguridad. Así lo demostró el propio gobernador Miguel Lifschitz en el mensaje de apertura de las sesiones legislativas, con un discurso de fin de ciclo, donde no expuso un solo número en seguridad, sencillamente porque no tienen nada para mostrar".

"Del otro lado está el peronismo que no solo gobernó 24 años la provincia, dejando una Santa Fe devastada, con un Estado ineficiente, que hoy habla de soluciones contra la delincuencia cuando todos sabemos que como parte del kirchnerismo, tiene como respuesta a este flagelo la doctrina Zaffaroni, que privilegia al delincuente sobre la víctima", cuestionó.

Corral propone como primer paso hacia las soluciones concretas al problema de seguridad, hacerse cargo de lo que ocurre y no esquivar el tema. "En principio proponemos traer 4.500 efectivos federales durante cinco años, que llegarán a cuenta de la deuda que la Nación generó durante el kirchnerismo con Santa Fe". El intendente santafesino dijo que la idea integral es formar "un cuerpo que comience un proceso de trabajo articulado con las fuerzas locales, y que de lugar a una nueva policía de la provincia en el mediano plazo".

Otro punto central de su estrategia, es una solución que calificó de "muy simple".

"En nuestro gobierno, el delincuente que sea agarrado con un arma, irá a la cárcel. El detenido esperará tras las rejas el avance del proceso. Porque estamos convencidos de que hay que darle a los fiscales y jueces las herramientas adecuadas para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra", indicó. Para el candidato, "hay que terminar con las puertas giratorias que permiten que los delincuentes salgan de la cárcel y al otro día roben otra panadería u otra peluquería. Haremos que los delincuentes esperen su proceso sin poner en riesgo la vida de cada uno de nosotros".