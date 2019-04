Cuando se computaba apenas poco más del 10% de los votos, alrededor de las 21.30, el candidato a gobernador por Cambiemos e intendente de Santa Fe, José Corral, acompañado por su candidata a vice, Anita Martínez, y el cabeza de lista en diputados provinciales, Gabriel Chumpitaz, se subieron al escenario montado en el búnker instalado en el Hotel Río Grande para hablar con sus seguidores y con la prensa presente.

Las caras no eran las más alegres. Más allá de lo que faltaba contar, los números oficiales y también los propios no daban lugar a que la diferencia que ya se marcaba y ubicaba a Corral tercero, luego de Bonfatti y de Perotti, pudiera modificarse para colocarlo en otra posición.

Más allá de eso, los cánticos de la militancia coreaban con optimismo: "Borombombón, borombombón, José Corral, gobernador".

La que comenzó a hablar fue Anita Martínez quien con una mano en el hombro de Corral expresó: "La verdad es que estamos muy contentos y muy expectantes, así que quiero agradecer a todos los que se llegaron hasta aquí y por supuesto a todos los santafesinos que nos están siguiendo a través de los medios".

A su turno, el intendente santafesino, luego del saludo de rigor a los presentes, al equipo y de la afirmación, "estamos muy contentos", agradeció a los "cientos de miles de santafesinos" que acompañaron la propuesta y afirmó que "está naciendo algo nuevo en la provincia" y que hoy comienza la campaña electoral que llevará a Cambiemos a gobernar la provincia.

"Recorrimos la provincia, pero todos saben que nos estamos conociendo y hay mucha gente que hoy nos está conociendo. Es nuestra primera elección y sin embargo, hay cientos de miles de santafesinos que ya se sumaron. Pero el desafío es sumar a los que todavía no se animaron, a los que hoy eligieron otra opción, a los que hoy no fueron a votar, a los que no nos conocen. Esa es la tarea que tenemos por delante", adelantó Corral dejando a entrever cuál es el mensaje que dará a partir de hoy a la ciudadanía.

En esa dirección anunció que hablará con productores, comerciantes y ciudadanos de la provincia "para contarles a todos que podemos decirles que no a las mafias y al narcotráfico".

"Basta de mafias y narcotráfico en Santa Fe. No nos vamos a resignar", sentenció anticipando otro de los ejes del discurso que también lo acompañó en esta elección.

Corral continuó su encendido discurso: "Muchas veces me escucharon decir que queríamos una lista de unidad y lo logramos. Eso nos iba a permitir tener un mensaje y la respuesta clara y no perder tiempo en conversar. Teníamos que ir construyendo esta propuesta. Todos saben que nos estamos conociendo. Y ya se sumaron cientos de miles de santafesinos".

"El desafío -continuó el candidato de Cambiemos- es sumar a los que no se animaron, a los que eligieron otra opción, a los que no vinieron a votar. Vamos a recorrer la provincia hasta la elección definitiva para que juntos, con el protagonismo de cada uno, de los jóvenes, de los que quieren trabajar, de los comerciantes pata decirles que vamos a decir basta a las mafias del narcotráfico".

Finalmente, instó a replicar en la provincia las políticas implementadas en la ciudad de Santa Fe, y nombró entre otras, las obras para inundaciones, los jardines maternales y las escuelas de trabajo.

"La gente puede estar segura que vamos a llevar a provincia de Santa Fe las soluciones que aplicamos en la ciudad, la de las obras para las inundaciones, vamos a arreglar los caminos para que nuestros gringos hagan lo que saben hacer, que es producir", abundó el actual intendente de la capital provincial.

"Lo de hoy fue nada más que un escalón, hoy subimos un peldaño de esa escalera que va a llevar a Cambiemos a gobernar la provincia el 16 de junio", concluyó.