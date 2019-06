Corral quedó tercero y muy conforme con los votos recibidos

Tras conocerse los resultados provisorios de las elecciones en la provincia de Santa Fe, el candidato a gobernador José Corral destacó el crecimiento del respaldo que cosechó su propuesta de las Paso a las generales, y anticipó que seguirá trabajando para llevar adelante los temas que instaló durante la campaña.

Junto a su compañera de fórmula Anita Martínez; el candidato a intendente Niky Cantard y el postulante a diputado, Gabriel Chumpitaz, José Corral señaló: "Estamos muy agradecidos a los seguramente más de 340 mil santafesinos y santafesinas que confiaron en nosotros", indicó el intendente santafesino. "En la vida no se pierde: se gana o se aprende, y nosotros aprendimos", sostuvo.

"Realmente fue una muestra de confianza muy importante y también un punto de partida, porque el cambio no es un camino seguro, ni lineal y tiene escollos y tiene dificultades. Por eso estamos muy agradecidos a esos santafesinos que nos eligieron, cuyos votos cuentan", aseguró. "Son votos de santafesinos que creen que se puede vivir más seguro, que se puede bajar impuestos, que se puede ayudar a los que producen y a los que generan empleo, que se puede hacer obras", enumeró José Corral refiriéndose a sus ejes de campaña.

"Estos temas de nuestra campaña ya están instalados. Ahora tenemos la fuerza de nuestros diputados y de nuestro referente para defenderlos y concretarlos, así que vamos a seguir trabajando por ese mandato que nos han dado esos más de 340 mil santafesinos", enfatizó.

José Corral dijo que los votos no le alcanzaron para imponerse, "pero si nos alcanzan para tener la responsabilidad de representar en el futuro ese cambio que la provincia necesita", adelantó.

Estas declaraciones la pronunció pasadas las 21, cuando enfrentó las cámaras de televisión con mucha tranquilidad. Era obvio a esa hora, temprana para una elección, que las preferencias del electorado no lo habían favorecido, por lo que no tuvo inconvenientes en reconocer que no llegaría a la Casa Gris.

"Hoy a la tarde —dijo Corral— recibí un mensaje por el Día del Padre que decía:«no se pierde, se gana o se aprende»" y agradeció los votos para "construir una Santa fe distinta".

Corral en las Paso sumó 312.246 votos, mientras que anoche sumaba más de 343 mil votos con casi el 100 por ciento de las mesas escrutadas .

El intendente santafesino fue a votar antes del mediodía, cuando todavía no había energía eléctrica en la ciudad. "A pesar de las dificultades, va a ser un día de democracia y de superar estos inconvenientes que nos ha presentado este día especial que estamos atravesando", dijo Corral.

Minutos después, el ahora ex postulante a la Casa Gris por el macrismo reveló que muy temprano lo había llamado el ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Me contó cuál era la perspectiva que tenían y qué evaluación hacían a esa hora de la mañana. Y nos adelantó que en el transcurso de la mañana se iban a ir reponiendo sectores de la zona afectada por el corte de energía", dijo. Y así ocurrió.

