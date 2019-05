El candidato a gobernador de la provincia por Cambiemos y actual intendente de Santa Fe, José Corral, manifestó hoy que "más allá de Cristina, acá lo que está en discusión son dos modelos políticos".

Durante una recorrida por la ciudad de Coronda, Corral fue consultado en torno a la definición del kirchnerismo en cuanto a su fórmula presidencial, que estará compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández y al resptco destacó: "Más allá de Cristina, acá lo que está en discusión son dos modelos políticos. Por un lado, el modelo del kirchnerismo que nos llevaba a Venezuela. Hay que ver adonde iba el país con esa opción. Sólo basta mirar cómo está hoy Venezuela".

En el mismo sentido, recordó cómo estaba el país hace tres años y medio, tras 12 años de kirchnerismo: "Dejaron un país sin reservas en el Banco Central, peleado con el mundo, nuestros únicos aliados eran Irán y Venezuela, con autoritarismo político Ahora están hablando de suprimir la Justicia, cosas que son muy graves. Y recordemos, además, que fueron Alberto Fernández y Cristina Fernández quienes firmaron en 2008 la resolución 125, para meterle la mano en el bolsillo a nuestros productores".

El candidato a gobernador contrapuso a esto la otra opción "que es ese camino dificultoso, con muchos problemas, el de la República, el de reconocer las dificultades. Pero creemos que se un camino auténtico. Porque no hay atajos, no hay soluciones mágicas".

"Aún con todos los errores que seguramente se han cometido, a lo mejor un exceso de optimismo que el gobierno transmitió en su momento, creyendo de que se podían resolver más rápidamente algunos problemas, creo que estamos en el camino de recuperar la República, de recuperar la decencia, de recuperar las instituciones y de a poco también de recuperar la economía", consideró el candidato a la Casa Gris.

Corral valoró que ahora hay "equilibrio en nuestra balanza de energía, cuando antes comprábamos el gas. El campo ya no no tiene una pata encima y si lo permite el clima produce, y produce mucho. Ese es el camino. No hay que volver hacia atrás".

El candidato a gobernador concluyó diciendo que todo eso "será lo que se va a discutir en estos meses. Así que nos parece bien que haya una fórmula, que Cristina Fernández de Kirchner esté donde quiera estar. Pero hay que generar otra opción, que es la que lidera el presidente Macri y habrá que discutir en todo caso cómo se compone la fórmula".