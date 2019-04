"Contamos con un plan hídrico productivo y ambiental que permitirá que las inundaciones ocurran menos frecuentemente y que podamos aprovechar mejor la enorme capacidad de trabajo de nuestros productores", aseguró el precandidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, durante una recorrida por Presidente Roca, en el departamento Castellanos. Allí se reunió con Pablo, un productor agropecuario que la semana pasada a través de redes sociales viralizó un video en el que mostraba cómo levantaba la cosecha de soja, pero a su vez advertía que en esos mismos campos en tres años anteriores el rinde fue cero, debido a los anegamientos, resultado de la falta de obras que eviten las inundaciones.

"Visitamos a Pablo y lo encontramos cosechando. Tuvo la amabilidad de compartir sus tareas con nosotros y desde la cosechadora nos comprometimos a hacer las obras hídricas necesarias", dijo el intendente santafesino. Agregó que esas mejoras permitirán que "Santa Fe deje de estar de emergencia agropecuaria en emergencia agropecuaria, haciendo obras que son mucho más económicas que los miles de millones de pesos que se pierden, como nos contaba Pablo".

"Todo indica que la cosecha este año viene muy bien y será récord. En su momento, 70 u 80 millones de toneladas eran una muy buena cosecha y este año serán más de 140 millones de toneladas. Ese es un ejemplo extraordinario que el campo le está dando al país porque después de temporadas muy difíciles, sin embargo, se tomó deuda y se volvió a sembrar", recalcó.

Corral puntualizó que las inversiones en obras que se hagan en Santa Fe no sólo repercutirán en la provincia, sino también en el país, "que necesita de las divisas que produce el campo para mantener el dólar. Y los productores necesitan esos recursos para poder pagar las deudas, y así se genera un círculo virtuoso de producción, de empleo, y de oportunidades, solamente para mover esta cosecha".

"Hacen falta millones de viajes de camiones y esos son empleos para las transportistas, las estaciones de servicio, los proveedores de elementos para los camiones. Y completar ese círculo además le da al mismo productor la posibilidad de volver a equiparse con cosechadoras, sembradoras y otras máquinas y herramientas que se fabrican también en la provincia de Santa Fe", describió.

En ese sentido, completó: "La experiencia de Pablo es solo un ejemplo de lo que podemos hacer los santafesinos porque en este campo de Roca estaban trabajando una cosechadora hecha en San Lorenzo y una tolva hecha en Las Parejas".

"Pablo me dijo una frase que me quedó muy presente: el subdesarrollo es no haber hecho todo lo que podíamos hacer", recordó y que por eso precisamente "desde gobierno y la política hay que hacer todo lo necesario para acompañar esa capacidad de producción, de innovación, de esfuerzo y cultura del trabajo que tienen nuestros productores y nuestros trabajadores rurales".