El intendente de Santa Fe y candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, se refirió hoy a la propuesta para la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y manifestó que "queremos una empresa más eficiente, con cuentas claras y que brinde y garantice un buen servicio a los santafesinos".

Corral, junto al diputado nacional y Secretario del PRO en Santa Fe Lucas Incicco, brindó una conferencia de prensa para anticipar su propuesta para la EPE, que incluye la eliminación de cargos políticos para reducir costos y la conformación de un órgano de control.

"Una empresa transparente y para todos los santafesinos es lo que hoy nos comprometemos a hacer en el gobierno de Cambiemos en la provincia de Santa Fe", aseguró el intendente de Santa Fe y candidato a gobernador al presentar su propuesta para mejorar el servicio de energía eléctrica en la provincia y que se traduzca en una rebaja del costo que abonan los ciudadanos.

Corral anunció los lineamientos de su propuesta, que incluirán mayor transparencia -por ejemplo, la publicación online de los sueldos del personal político de la empresa-, eficiencia en la prestación del servicio, la reducción de cargos políticos y la creación de un órgano de control.

"Queremos una EPE para todos los santafesinos, no para unos pocos. Hace algunas horas nos enteramos que la Justicia dispuso la realización de una pericia contable de la empresa pública, que deberá poner a disposición su documentación contable, registros, libros y brindar información de los últimos 10 años. Se conocerán allí los detalles que todos los santafesinos desconocemos de nuestra empresa energía", apuntó.

En esa línea, entendió que "todas las familias, las empresas, los comercios, las industrias están haciendo un gran esfuerzo para pagar las facturas y todos tenemos que tratar de hacer un aporte para acompañar. Nos parece que también la empresa y el Estado provincial tienen que dar señales de austeridad, de mayor eficiencia y ahorro, que se traduzcan en definitiva en menores costos para los vecinos de la provincia".

Luego de insistir en que la necesidad de tener "una empresa que brinde y garantice un buen servicio a los santafesinos, que no deje sin luz a abuelos, enfermos, escuelas, comercios e industrias", recordó que "desde Cambiemos, hace tiempo que reclamamos más transparencia en el manejo de la EPE. Hay zonas oscuras, sin explicación, donde se ocultan privilegios. Por ejemplo, aún no conocemos los sueldos de los funcionarios políticos de la empresa, porque no están publicados online".

Y en ese sentido agregó que "los costos de distribución, que determinan lo que paga cada santafesino, tampoco son claros". Fue allí cuando anticipó el establecimiento de "un órgano de control que fiscalice, como ya han presentado nuestros legisladores provinciales; hoy nadie controla la EPE".

"Queremos una empresa transparente, con cuentas claras, abierta a cada santafesino. Queremos que los sueldos de los empleados se publiquen en su sitio web; que se den a conocer el detalle de ingresos y egresos, estados contables, obras de inversión, todo. Que no tengamos que esperar que la justicia actúe para echar luz sobre la oscuridad de la EPE", enfatizó.

Para el candidato a gobernador "se trata en definitiva es rendirle cuentas a cada vecino que con mucho sacrificio paga la boleta de luz".

Corral también recordó que "desde el gobierno de la ciudad de Santa Fe ya hemos hecho nuestro aporte para mejorar la eficiencia de la EPE y que los vecinos paguen menos".

Recordó que "el año pasado nos hicimos cargo del costo del alumbrado público de la ciudad, lo que significó que su vez los vecinos paguen hasta un 15 por ciento menos su boleta de energía. Hoy los vecinos y vecinas de la cabecera provincial pagan menos de luz que el resto de los santafesinos".