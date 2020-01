Cornejo instó a la unidad de Juntos por el Cambio pero sin liderazgo único

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), el mendocino Alfredo Cornejo, consideró que sería "injusto" calificar negativamente el primer mes de gestión de Alberto Fernández, aunque advirtió que existen "señales negativas", entre las que mencionó "el ensañamiento en materia impositiva sobre sectores medios".

"Creo que es prematuro para evaluar. Sí creo que hay señales que son negativas. Que este ensañamiento, en materia impositiva, sobre los sectores medios y que este discurso de decir que es solidaridad cuando se están congelando los ingresos de los jubilados", alertó Cornejo.

En una entrevista que publicó el diario "Clarín", advirtió sobre "la alta influencia que tiene el grupo de Cristina Fernández de Kirchner en los temas judiciales".

En materia económica, Cornejo reclamó "un shock capitalista y un Estado inteligente", una combinación que juzgó necesaria y que el ex presidente Mauricio Macri "quiso hacer y no pudo, no supo", y lamentó que con Fernández en el poder no se ven "cuáles van a ser los motores del crecimiento".

"Acá se dicen muchas cosas, de la herencia, se dicen consignas vacías, con muchísimo cinismo. Pero la verdad es que la Argentina de 2010 tenía el mismo Producto Bruto Interno y tiene casi 4 millones más de habitantes en estos 10 años", reseñó. En rigor, ese período tiene dos etapas diferentes. Hasta 2015 el saldo fue un muy leve crecimiento del PBI total. Entre 2016 y 2019 el resultado final fue una caída acumulada superior al 3 por ciento.

Cornejo incluso reconoció que existe en el país "un sector de la población, indigente, que pasa hambre" y resaltó la implementación de la tarjeta alimentaria.

Juntos por el Cambio

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, el ex gobernador de Mendoza manifestó que "no hay chance de un liderazgo único", y reclamó una unidad de la alianza.

"Si nos mantenemos unidos es mucho más fácil tener alternancia; si nos dividimos, le hacemos el juego a la coalición peronista gobernante y se quedan por 12 años más", evaluó.