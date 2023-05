Convocatoria para armar un plan de seguridad: para Pullaro, "es una avivada preelectoral"

El precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro calificó de “avivada preelectoral” a la convocatoria que lanzó este lunes el gobernador Omar Perotti para que funcionarios de su gobierno trabajen con un plan de seguridad junto a los equipos de los competidores en las elecciones para ocupar el cargo más importante de la provincia. Así y todo, el actual diputado provincial no cerró la posibilidad de sumarse a la convocatoria. Consideró que Rosario "tiene más del doble de violencia que en el año 2019 y cinco veces más en robos y hurtos en Rosario. Eso amerita que todos quienes pretendemos gobernar la provincia de Santa Fe estemos a disposición del gobernador para ayudarlo a articular un plan que no tuvo durante cuatro años".

“Creo que es un avivada preelectoral. El gobernador tuvo mucho tiempo para hacerlo. Hay una ley de Junta de Seguridad y sólo la convocó en dos oportunidades, y en una no fue. Vamos a poner a nuestros equipos técnicos de seguridad a disposición del gobernador, porque sabemos que tenemos que hacer. Desde el 11 de diciembre vamos a tomar medidas en la seguridad pública de nuestra provincia en base a tres puntos”, remarcó Pullaro.

Y enumeró: “Primero: vamos a poner otra vez a la policía en la calle; hoy a policía no está en las calles de Rosario. Segundo: retomar las investigaciones criminales que se dejaron de lado en los últimos 40 meses. A mí me tocó detener a Los Monos, a Esteban Alvarado, a los Bay, a los Funes, a Baigoría, al Zurdo Villarruel, a las principales organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe. El gobierno justicialista kirchnerista de Omar Perotti no puede mostrar ninguna organización criminal desbaratada. Y el tercer punto será volver a tomar el control del Servicio Penitenciario. Si eso no se hace, los delitos se siguen cometiendo desde ese lugar”.

Y enseguida, Pullaro remarcó: “Tenemos los equipos y no vamos a dejar de colaborar con el gobierno, pero tampoco voy a dejar de decir lo que pienso. Creo que es una avivada preelectoral”.