Convocan a un amplio acuerdo por el empleo y la reducción de la pobreza

Luego del contundente triunfo electoral de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri presentó ayer un plan de reformas fiscales, laborales, previsionales y de calidad institucional destinadas a lograr una "asignación eficiente de recursos para reducir el gasto público". Y resaltó que se debe "trazar una línea de austeridad para lo que viene".

Frente a gobernadores, sindicalistas, empresarios, funcionarios y jueces, Macri precisó que se trata de tres ejes de reformas que buscan lograr "un país ordenado", basadas en mesas de diálogo sectoriales para lograr "consensos básicos".

Desde el escenario principal del Centro Cultural Kirchner (CCK), el mandatario anunció que el primer eje será la "responsabilidad fiscal", el segundo "favorecer el empleo" y el tercero la "calidad institucional".

"Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder y más privilegios. Y no sólo hablo de la política. No digo que sea fácil, pero no hay más excusas: es ahora o nunca", sostuvo el jefe del Estado.

Seguido también por una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vino al país para auditar la economía argentina (ver página 15), el mandatario se refirió a los objetivos de cada uno de esos paquetes de reformas, pero evitó brindar detalles "para que sean el aporte del gobierno a las diferentes mesas del consenso".

El presidente definió al primer paquete de reformas como el de la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos: "No podemos gastar más de los que recaudamos, y eso lo digo para todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación, reducir la carga tributaria y diseñar un sistema de impuestos equitativos sustentable, con una relación cooperativa entre Nación y provincias", remarcó.

La primera propuesta en ese sentido será refundar la relación fiscal entre la Nación y las provincias para "acordar una distribución de recursos equitativa".

Además, Macri marcó la necesidad de repensar el sistema de jubilaciones y pensiones al advertir que el actual "esconde serias inequidades y no es sustentable". Y adelantó que en las próximas semanas convocará a la comisión prevista en la ley de reparación histórica para diseñar un nuevo esquema dentro de un plazo de tres años.

Sobre la generación de políticas para la creación de empleo privado y el crecimiento de la producción, Macri confirmó que en los próximos días presentará iniciativas que viene conversando con los gremios.

Las mismas están orientadas a "la formalización del empleo no declarado, a mejorar la capacitación y a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo", entre otras.

"También seguiremos combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país", sostuvo. E insistió a los gobernadores para que adhieran a la nueva ley de ART, aprobada este año.

El tercer eje que expuso el presidente es el de las reformas necesarias para "el fortalecimiento institucional". E insistió en que la "modernización del Estado es fundamental" y adelantó modificaciones en la Justicia y en el sistema electoral.

En esa línea, adelantó que la semana próxima presentará una propuesta de reforma electoral, aunque no aclaró si volverá a la carga con la boleta electrónica (BUE).

En casi 45 minutos de discurso, Macri instó también a múltiples sectores de la sociedad, la política y la economía a "no tener miedo a la idea de la reforma porque no se trata de sacar o ajustar".

Por último, calificó de "estafa" y "vergüenza" que existan "recovecos" en los poderes del Estado en los que funcionarios ubicaron "amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones".

"Sin consensos básicos no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, seguridad jurídica, competencia

empresaria, equidad social ni una salida de la pobreza en la Argentina. Reformarse es crecer, y no hay que tener miedo a las reformas"

"Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Eso no es negociable. Debemos reducir la carga tributaria y diseñar un sistema equitativo. Tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos, Nación, provincias y municipios"

Se va Lemus

Jorge Lemus, ministro de Salud de la Nación, se alejará de su cargo luego de que Mauricio Macri le pidiera la renuncia. Lo reemplazará quien actuaba como su número dos, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Respecto de Lemus, en la Casa Rosada deslizaron anoche que "se cumplió una etapa".