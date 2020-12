Ayer, precisamente, Edery y Schiappa Pietra fueron confirmados al frente de la pesquisa por la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien rechazó el pedido de apartamiento hecho por el abogado de Traferri.

Esta decisión de Iribarren también motivó que Traferri desplegara nuevamente sus argumentos contra Edery y Schiappa Pietra. Insistió que los fiscales “han perdido el principio de objetividad”. Dijo que está dispuesto a someterse a un proceso judicial, pero puso sus requisitos. “No tengo ningún problema en presentarme a la Justicia pero quiero condiciones. Si me dan las garantías de un proceso justo lo hago mañana mismo, con fiscales como Vescovo o Covani, por citar fiscales que no los va a comprar Sain con sus gastos reservados”.

Comentarista

Al emprenderla contra Sain, Traferri disparó: “Habla como un comentarista de la realidad y no hace referencia a los cuerpos mutilados hallados en contenedores de residuos de Rosario o las cifras de homicidios en esa ciudad y en la de Santa Fe. Para él (por Sain) «la paz y el orden» (lema de campaña de Perotti) parecen el Hambre Cero de Mauricio Macri”.

La intervención de Traferri en el Senado fue el corolario de otra jornada “picante”, que empezó con declaraciones de Sain a la mañana y siguió con el “bombazo” del abogado de Traferri más tarde, que al tenor de sus declaraciones actuó en tándem con su defendido, ya que también hizo mención a los fiscales Vescovo y Covani.

Al criticar el accionar del Ministerio Público de la Acusación, Vázquez lo calificó “en estado de descomposición” y dijo que su representado (Traferri) está dispuesto a presentarse y entregar su teléfono ante fiscales “que nos merecen respeto y sabemos que son fieles a la Constitución, como por ejemplo el doctor Vescovo o el doctor Covani”.

En la misma nota, dijo que Perotti “está aconsejado por el diablo, que es Sain, y tiene una megalomanía grave que lo lleva a su suicidio político. Perotti no va a terminar su mandato, acuérdense lo que yo le digo, no se puede tener una actitud de esta violencia contra los compañeros que lo llevaron al sillón que ocupa”.

De acuerdo a Vázquez, “Perotti concluyó su carrera política enfrentándose con Traferri”. Y ante la repregunta del periodista sobre si consideraba que no iba a cumplir su mandato, Vázquez dijo que “no en estas condiciones”.

“Si no hay gobierno; fíjese lo que pasa con el Ministerio de Gobierno. ¿Cómo puede ser que una provincia como Santa Fe no tenga ministro de Gobierno?”, se preguntó Vázquez. “Esto no va a terminar bien para él, porque el sincronismo del universo funciona; a bien, más bien y a mal, más mal”, añadió.

Pelea política

Con respecto a los motivos por los cuáles los fiscales pidieron el desafuero del referente del peronismo en el Senado, Vázquez consideró que es “más una pelea política que un cuestión judicial”. Y sostuvo a que su defendido se había convertido en un político “peligroso” para el Ejecutivo provincial y por eso el gobernador “le encargó” a Sain la tarea de desgaste.

“Traferri tejió finamente la alianza que lo sentó a Perotti en el sillón de la Gobernación. Era el hombre que administraba el poder legislativo, entonces se convirtió en un hombre muy peligroso para una persona insegura y sin capacidad de gestión como Perotti”, remarcó el letrado.

Por último, el abogado remarcó que, tras la negativa del Senado de desaforar a Traferri, los fiscales “gastaron su bala de plata”. “Nosotros tenemos un principio constitucional que, traducido dice «No dos veces», ellos gastaron la bala de plata, y ya está, el tren pasó, con este plexo fáctico y jurídico, con Armando Traferri, nunca más”, concluyó.