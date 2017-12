Antonio Bonfatti y José Corral discreparon sobre la viabilidad y la necesidad de la reforma constitucional. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo una mirada muy crítica sobre la marcha del gobierno nacional.

"Estoy a favor de que la provincia tenga una nueva Constitución, creo conveniente que no se mezcle con un año electoral. La reforma debería ser, entonces, en 2018. Hay que reformar la Constitución. Serán los constituyentes los que definan si habrá o no reelección del gobernador. Yo no tengo problemas en que haya reelección. Para la reelección del actual gobernador lo tendrá que autorizar la convención constituyente, porque Lifschitz habrá jurado con otra Constitución".

Consultado sobre el mismo tópico, el presidente de la UCR nacional dijo que "la gente no quiere saber nada de reelecciones, quiere vernos trabajar en los problemas. Debemos preocuparnos por la agenda de la gente. La reforma constitucional está planteada para ver si hay reelección o no hay reelección. No es momento de reformar la Constitución santafesina. En Santa Fe hay mucha inseguridad, en eso hay que esforzarse".

A Bonfatti se lo consultó sobre una candidatura suya a gobernador en 2019, y expresó: "Falta mucho. Cuántas cosas van a pasar hasta las definiciones. Soy candidato desde 1983, hay que darle lugar a caras nuevas". En ese marco, el líder socialista admitió que "nunca dejamos de pensar en una tercera fuerza nacional como opción a esta disputa entre el pasado y el presente. Creo que este presente no le va a dar respuesta a la mayoría de los argentinos". Bonfatti confirmó que se reunió con Margarita Stolbizer para intentar reorganizar un esquema político de centroizquierda.

Sin vueltas

"Hay que terminar con esta disputa en la que la gente vota con bronca, y que no quiere volver al pasado. Yo tampoco quiero volver a ese pasado, pero tampoco me gusta este presente, que sólo tendrá respuesta para pocos sectores. Nos seguimos endeudando, pero el futuro de los trabajadores, de las pymes y de los jubilados no lo veo con optimismo. Soy pesimista".

En el contexto de su visión crítica hacia el gobierno nacional, el actual presidente del PS mensuró que "el respaldo a Macri es porque sigue pesando el rechazo a la corrupción escandalosa, a los que creían que no pensar como ellos era ser enemigo. La enorme mayoría no quiere volver a eso. El anterior gobierno fracasó, y estimo que el actual va a fracasar".

En tanto, Corral admitió que en Santa Fe "hay una reconfiguración política. La gente que vota al radicalismo, los sectores medios que quieren que sus hijos vayan a la Universidad, el productor agropecuario, confían en Macri y en Cambiemos. Y siento que tenemos que estar ahí".

Un largo camino

Se le preguntó a Corral si ya tenía definido presentarse como candidato a gobernador en 2019. "Hay que preocuparse de la agenda de la gente y no de la de los políticos. Es temprano para decir si voy a ser candidato a gobernador o no", concluyó.

El mismo interrogante se le planteó a Bonfatti, teniendo en cuenta que muchos lo observan como posible postulante a la Gobernación. "Es demasiado temprano como para responder a esa pregunta. La gente quiere vernos ocupados en otras cosas", despejó Bonfatti en el programa En Profundidad, de Canal 4 Express.

Lo que sí hizo el intendente de Santa Fe es apurar una crítica a Bonfatti por los gastos de la Legislatura, enmarcado en las críticas de Mauricio Macri a varias provincias por el llamado gasto político. Bonfatti no se le quedó corto en la respuesta: "El costo de la Legislatura de Santa Fe es el más bajo del país. ¿Cuánto será el gasto del Concejo Municipal de Corral? Algunos están en campaña para eliminar los gastos. Volvamos a la dictadura, a lo mejor es mejor para algunos".