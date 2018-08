Continúa la búsqueda de un ex funcionario

Después de la orden de detención librada el viernes a la noche por el juez Claudio Bonadio, la Policía Federal continuaba buscando a Claudio Uberti, quien no registra salidas del país. Todavía no se dispuso su captura internacional.

El ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) del gobierno anterior está imputado como partícipe de asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas.

El magistrado tomó la decisión de arrestar a cuatro personas más, entre ellas José María Olazagasti (ex secretario privado de Julio De Vido), como también al ex titular de la UIF Carlos Lascurain, al empresario Raúl Vertúa y a Uberti, después de la declaración indagatoria del ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien reveló un sistema de cartelización de la obra pública y pago de "retornos, coimas", además de mencionarlos.