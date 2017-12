Contigiani: "La reforma laboral apunta a debilitar al trabajador"

El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista-PS) criticó ayer la reforma laboral que el gobierno de Mauricio Macri intentará sacar en febrero, en sesiones extraordinarias, a la vez que le pidió al oficialismo que convoque a un diálogo amplio sobre el tema para no cometer "el mismo error" con la controvertida reforma previsional, que fue sancionado en Diputados tras una jornada de violencia y el rechazo de amplios sectores de la sociedad.

"La reforma laboral apunta a debilitar al trabajador. La teoría del derrame es un cuento chino que no funcionó en ninguna parte del mundo. El gobierno no debería repetir lo que hizo con el ajuste previsional. Sería prudente, para pacificar el país, que convoque a un diálogo amplio y no apelar a sancionar la ley en forma exprés", dijo Contigiani luego de una reunión en la CGT de Rosario.

El diputado santafesino concurrió a la cita con los dirigentes gremiales en el marco de una convocatoria que la CGT local está realizando con los legisladores nacionales que representan a la provincia para que rechacen la reforma laboral.

En ese contexto, Contigiani se comprometió ante los referentes gremiales rosarino que no dará su aval al intento del gobierno nacional de "avanzar contra los derechos de los trabajadores".

Antes de la cita con la CGT, en diálogo con La Ocho, Contigiani también se refirió a la reforma laboral, proyecto que, según blanqueó el jueves el jefe de Gabinete, Marcos Peña, formará parte central del temario que el gobierno mandará a sesiones extraordinarias en febrero próximo.

"Les sigo sugiriendo al presidente Mauricio Macri y al gobierno nacional que haya una convocatoria a un diálogo democrático muy amplio, que no se apuren, como ocurrió con la reforma previsional", insistió el ex ministro de la Producción del gobierno de Miguel Lifschitz.

Acerca del áspero debate sobre la reforma previsional, Contigiani recordó: "Fue un momento muy difícil para una ley de ajuste y para el propio gobierno, que terminó encontrando ciertos límites sociales".

"Les pido que no repitan el mismo error. Tienen que aprender de lo ocurrido días atrás, porque no hubo un diálogo democrático", añadió el legislador.

Al respecto, advirtió a la Casa Rosada: "Si Macri va con la misma metodología de tratamiento exprés en el Congreso, generará un clima de tensión que hay que tratar de evitar".

"Desde un debate democrático se pueden encontrar mucha soluciones. Hay que incluir a los partidos políticos, gremios y organizaciones sociales. De lo contrario, generarán otra vez tensiones y conflictos", avisó Contigiani, en alusión a la conflictiva aprobación de la reforma jubilatoria.

"Aún pudiendo tener victorias parlamentarias escuálidas, lo que el gobierno nacional no obtendrá es legitimidad democrática y social", sentenció.

"El diálogo democrático no significa que yo acuerde con el proyecto, porque tengo una mirada crítica sobre la reforma laboral. Pero eso tampoco implica que después se manifieste con enfrentamientos, lenguaje de guerra o conflictividad social. Con la reforma previsional no hubo forma de procesar las diferencias surgidas en torno al proyecto", precisó el diputado.