Contigiani: "Es grave e inmoral lo del presidente"

El diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social de Santa Fe, Luis Contigiani, calificó de "muy grave e inmoral" la justificación que hizo el presidente Mauricio Macri sobre el dinero que tiene depositado en el exterior el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

"Es inmoral que un presidente de la Nación que justifique que un funcionario tenga cuentas en el exterior, parte de su patrimonio, acciones", aseguró el legislador.

Contigiani aclaró que "esto no solo pasa con el ministro Aranguren, también el presidente justifica lo que pasa con Caputo, que son propietarios de cuentas off shore en países que tienen blindaje financiero, informativo y demás".

El ex ministro de la Producción de Santa Fe argumentó que el presidente sabe que "una off shore es una cuenta que en el menor de los casos se abre para evadir impuestos, porque puede ser dinero del narcotráfico, del tráfico de armas".Luego habló del proyecto de modificación de la ley de Etica Pública que presentó desde su banca en la Cámara de Diputados: "Por eso yo presenté un proyecto de ley para declarar incompatible ser funcionario de la Nación, ser servidor público, y tener cuentas off shore en paraísos fiscales".

"Que el presidente justifique eso, es una ignominia al pueblo argentino, especialmente al más débil, que está pasando situaciones de injusticia, de pérdida de trabajo, de pobreza", argumentó.

"Es una inmoralidad, es la doble moral, la doble cara. Por un lado especulan con el dinero, salvan su patrimonio, no arriesgan nada, caminan por la cornisa de la ilegalidad; y por el otro quieren representar al pueblo argentino", añadió.

"Este principio va más allá de lo que pensemos, podemos tener cualquier ideología, pero que un funcionario tenga cuentas off shore no debe tener discusión, solo repudio", resumió Contigiani.