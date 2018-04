Contigiani aseguró que "Caputo no debería seguir siendo ministro"

El diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani, calificó de "lamentable" el informe que dio esta mañana el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, en el Congreso de la Nación y admitió que las explicaciones que dio sobre los capitales que posee en paraísos fiscales "invitan a que todos tengan cuentas off shore".

"En el informe del ministro Caputo en la Comisión Bicameral del seguimiento de la deuda externa, presidida por el senador José Miguel Maya, en la que se cercenó la toma de la palabra, dejando a muchos legisladores sin la posibilidad de preguntar y hacer nuestros juicios y fundamentos de valor", afirmó el legislador santafesino.

Mi posición frente a la bicameral sobre la deuda y la interpelación al Ministro de Finanzas Caputo https://t.co/fgMgcs0QAX — Luis Contigiani (@LuisContigiani) 4 de abril de 2018





"Han terminado la sesión de manera abrupta y autoritaria", enfatizó Contigiani, en un video publicado en su cuenta de Twitter, y agregó: "El ministro Caputo ha dado un informe lamentable, muy grave. Ha tenido definiciones por las cuales muchos diputados salimos más preocupados que antes".

"Ha justificado las cuentas off shore, diciendo que son una 'caja de seguridad', casi invitando a todo el mundo a que tenga off shore", contó el exministro de la Producción de Santa Fe, y siguió: "Desconociendo que las cuentas off shore en paraísos fiscales, blindadas de información, constituyen al menos evasión de impuestos, sin tributar en su país de origen".

Asimismo, señaló: "Es lamentable que el ministro las compare con una caja de seguridad. Porque de máxima sabemos que estos mecanismos financieros pueden esconder delitos, como la venta ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero u otros. Por eso es grave lo que dijo el ministro hoy".

"El problema es más de fondo, mientras Caputo sea ministro de Finanzas, mientras sea protagonista, quiere decir que nuestro país va para el camino de la plata fácil para unos pocos, para el sector financiero, y se aleja de los problemas del sector productivo", disparó Contigiani.