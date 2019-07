Consenso Federal también desconfía del escrutinio

El apoderado de Consenso Federal, Daniel Pires, se sumó ayer a los pedidos del Partido Justicialista (PJ) y del Frente de Todos para que no se utilice el nuevo sistema de transmisión de datos en las Paso del 11 de agosto próximo, al considerar que "no es seguro" porque podría implicar "la manipulación de los datos del escrutinio provisorio". Por eso, indicó que se realizó una presentación ante la Justicia electoral para que el sistema provisto por la empresa Smartmatic no sea utilizado en la compulsa ne las urnas.

"Los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional", dijo Pires en una entrevista radial. "El sistema Smartmatic no está terminado. Lo que mostraron en el simulacro no es lo que va a usar en las Paso. Entonces no hay seguridad", aseguró.

La polémica por el sistema de recuento de votos se disparó luego del simulacro que realizó la Dirección Nacional Electoral el pasado 20 de julio para mostrar cómo era el nuevo sistema de digitalización y transmisión de telegramas desde las escuelas habilitadas al Correo Argentino. Esta fue la única vez que los partidos políticos pudieron presenciar la muestra y quedaron disconformes con la realización.

El pedido del apoderado del espacio que lideran Lavagna y Juan Manuel Urtubey se formalizó a horas de la convocatoria que realizará la Justicia Electoral a los diferentes partidos políticos para formar parte del encuentro del Consejo de los Partidos Nacionales que debe realizarse obligatoriamente antes de cada elección.

Pires pidió además que "vuelva el sistema tradicional" frente a "la gran desconfianza expuesta por todos los partidos políticos".

"Con el correr de los años, en la Argentina, el escrutinio provisorio se transformó una elección mediática. En un sistema donde se está queriendo polarizar entre dos fuerzas, tenemos que tener cuidado de no instalar una tendencia que después se quede", dijo Pires.

Añadió que "el escrutinio provisorio instala así el número (de votos) y es el que pone la tapa del lunes (de los diarios)" cuando en realidad "tenemos que tener cuidado de que lo que muestren, sean los resultados reales", advirtió.

"Nadie nos comunicó nada de que se hayan hecho auditorías del programa de Smartmatic. Tenemos que tener una estructura paralela para ver si el gobierno no está manipulando los datos", cuestionó.

Tras el simulacro, dirigentes del PJ pidieron ante la Justicia electoral poder "corroborar de forma programática, y no manual, que los datos que se exhibirán coincidan con los recabados por los fiscales partidarios".

En los próximos días la Cámara Electoral deberá responder al reclamo que los apoderados del PJ, y ahora de Consenso Federal, realizaron ante diversos "problemas técnicos e irregularidades" que observaron durante el simulacro de escrutinio.

Palabra de juez

“Dificultades hay muchas. Es la Justicia electoral más grande del país y faltan recursos”, sostuvo el magistrado federal con competencia electoral bonaerense, Adolfo Gabino Ziulu, responsable de los comicios en el distrito más poblado del país. Incluso, el magistrado señaló que “hay todos los inconvenientes imaginables”.