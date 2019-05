La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz del hallazgo de dos documentos históricos, vinculados a José de San Martín y al ex presidente Hipólito Yrigoyen, respectivamente, en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate, durante un allanamiento. Sin embargo, el tribunal modificó la calificación del delito que había dispuesto el juez federal Claudio Bonadio al entender que no se trató de un caso de "encubrimiento" sino de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Los documentos hallados en la casa de la senadora y ex mandataria son una carta de José de San Martín a su amigo y par Bernardo O'Higgins, escrita en París durante su exilio, fechada el 26 de diciembre de 1835; y un prontuario de Hipólito Yrigoyen, con sus actividades desde el año 1906 al 1910.

Para los camaristas Martín Iruruzun y Leopoldo Bruglia, la ex presidenta habría cometido el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público" por no haber informado la tenencia al Archivo General de la Nación.

Martín Báez, a juicio oral

El juez federal Julián Ercolini envió ayer a juicio oral a Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro Báez, en una segunda parte de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno del kirchnerismo.

Se trata de otro tramo de la investigación por la cual será juzgada desde el 21 de mayo próximo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a los detenidos Lázaro Báez y los ex funcionarios Julio De Vido y José López, entre otros.

Ahora, Ercolini envió a sorteo de un tribunal oral otra parte de esa pesquisa, en la que procesó a Martín Báez, detenido en la llamada "ruta del dinero K", ex funcionarios de Vialidad Nacional, como Sandro Férgola, y ex directivos de las empresas de los Báez.

"La maniobra aquí investigada reconocía como punto de partida el montaje de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, e integrada por Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y Martín Báez —entre otros individuos—, sostenida ininterrumpidamente entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016, que tuvo por finalidad la comisión de múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente, y de forma deliberada, de millonarios fondos públicos", recordó Ercolini en la resolución.