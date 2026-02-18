La Capital | Política | reforma laboral

Confirmado: hay dictamen y este jueves se trata la reforma laboral en Diputados

Desde las 14, la cámara Baja pondrá en discusión la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Se activó el paro general de la CGT.

18 de febrero 2026 · 16:46hs
La Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado

La Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado

La Libertad Avanza logró convocar a sesionar en la Cámara de Diputados la reforma laboral este jueves desde las 14. Luego de quitar el artículo 44, que disponía retrocesos en las licencias médicas, el oficialismo logró el apoyo necesario para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto. Por ende, la CGT llevará adelante un paro general de 24 horas.

Antes del fin de semana extra largo por carnaval el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto oficialista de la reforma laboral, lo que abrió la puerta al debate en Diputados.

Las comisiones de la cámara Baja se centraron en artículos centrales, como el 44. En el proyecto este punto eliminaba el pago del 100 % de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75% y 50% del salario de convenio dependiendo de la enfermedad.

El objetivo de los legisladores libertarios es lograr la aprobación definitiva de esta norma antes del 1º de marzo, cuando Javier Milei abra oficialmente un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante un paro general por 24 horas sin movilización en rechazo del proyecto oficialista. Por su parte, el resto de las centrales obreras desarrollará actividades y ATE Nacional anunció una movilización frente al Congreso al momento que se discuta el texto reformista.

