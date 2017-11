"Con De Vido no tenía buena relación, pero no vi hechos de corrupción"

El ex jefe de gabinete Alberto Fernández sostuvo ayer que si bien no tenía "buena relación" con Julio De Vido cuando ambos compartían gabinete nacional, entre 2003 y 2008, no observó "hechos de corrupción" de parte del ex ministro de Planificación.

"Con De Vido no tengo relación, y cuando estábamos en el gobierno no tenía una buena relación porque tenía un mecanismo de autonomía que chocaba conmigo. No estoy haciendo leña del árbol caído, mi malestar no era por hechos de corrupción. No vi hechos de corrupción de De Vido", aseguró.

En declaraciones a América TV, Fernández cuestionó el accionar del Poder Judicial en el caso de las detenciones de De Vido y del ex vicepresidente Amado Boudou, quienes no tenían condena cuando se les dictó su privación de libertad.

"Lo que está haciendo la Justicia es un desastre. Es un escarnio cómo detuvieron a Boudou y a De Vido cuando la Constitución prohíbe la ridiculización del detenido. Fueron todos procedimientos informales. Esto lo digo más allá de que tengo una muy mala opinión de Boudou y de lo que pienso de De Vido", indicó.

Circo patético

En este sentido, catalogó como un "circo patético" los procedimientos judiciales contra los ex funcionarios kirchneristas.

"Está muy bien que la Justicia con argumentos tolerables determine quién se corrompió y quién vulneró al Estado. Pero no de este modo; esto es un circo patético. ¿Ahora que Boudou está en el quinto subsuelo creen que puede entorpecer la investigación, pero cuando era vicepresidente no pensaban así?", interrogó.