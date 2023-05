Con la unidad como premisa, el peronismo santafesino define su mejor oferta

La coalición oficialista no irá a las urnas con el sello del FdT. Perotti y Lewandowski coinciden en cuál es la clave para el PJ, aunque el senador sigue esperando una señal contundente del gobernador

Lewandowski no ocultó su deseo de ir por la Gobernación, pero continúa esperando una señal de Perotti.

A nueve días del vencimiento del plazo para anotar precandidatos para las Paso santafesinas del 16 de julio próximo, el peronismo entra en tiempo de descuento para definir su oferta electoral. En ese marco, la Casa Gris mantiene el silencio respecto de un favorito para la sucesión de Omar Perotti , quien no obstante instó a priorizar la unidad como herramienta clave para el futuro del PJ. Una propiedad a la que el senador nacional Marcelo Lewandowski supedita su eventual precandidatura a gobernador, a la par de una señal contundente del rafaelino .

“A nivel provincial tenemos una decena de partidos, no es un dato menor”, deslizó a La Capital una fuente del PJ, a la vez que ratificó que la coalición oficialista no irá a las urnas con el sello Frente de Todos (FdT). Sin embargo, la expectativa por los nombres irá in crescendo con el correr de los días, sobre todo por el contraste con la flamante coalición opositora, que ya empezó a completar los principales casilleros.