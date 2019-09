Con la indagatoria a López, se retoma el juicio oralpor la obra pública

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública se reanudará hoy con la presencia de uno de sus imputados principales: el ex secretario de Obras Públicas José López, quien además es arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Tras el parate de la semana pasada por cuestiones de agenda del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, el juicio se reiniciará, a las 9.30, en los Tribunales Federales de Comodoro Py con la segunda audiencia de las indagatorias, la etapa en la que los acusados pueden o no declarar.

Continuará Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, quien ya dijo que "no existió asociación ilícita alguna". Al finalizar su declaración, pidió continuar en la próxima audiencia porque todavía le quedaban tres horas para hablar.

La expectativa está en si Periotti contestará o no preguntas del fiscal Diego Luciani y de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y del Unidad de Información de Financiera (UIF).

En la audiencia no estarán la ex presidenta y candidata a vice del Frente de Todos (FdT), Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, ya que fueron autorizados a ausentarse en las indagatorias que no sean las suyas.

Los acusados son trece y se juzgan las presuntas irregularidades en las obras públicas que las empresas de Báez (en especial Austral Construcciones) recibieron durante los doce años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También está previsto que los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini rechacen un pedido de la defensa de Báez para suspender el juicio.

Luego será el turno de López, quien pasará al estrado y, según adelantó, se negará a declarar. En ese caso, leerán la indagatoria que dio cuando el caso estaba en fase investigativa (negó los hechos).

López y los demás acusados pueden declarar en cualquier momento del juicio. Una de las estrategias es hacerlo después que pasen todos los testigos.

Respecto del ex secretario de Obras Públicas, la expectativa apunta a que repita lo que dijo en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En ese expediente, que fue elevado a juicio oral el viernes, López se convirtió en arrepentido y dijo que todos los meses le daba a Cristina y a De Vido un listado con lo que las empresas de obra pública debían cobrar y los fondos disponibles.

