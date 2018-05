El economista Juan Carlos de Pablo analizó la situación económica que atraviesa el país y evaluó la decisión del gobierno de acudir al salvataje del FMI.

"Te pueden dar alguno de los préstamos en cuotas, no hay tanto control, el fondo te presta pero se lo tenés que devolver, con el fondo no se jode. Cuando Néstor Kirchner hizo la quita y el canje de deuda, con el fondo no hizo ninguna quita y devolvió el 100 por ciento. tenés que devolver el préstamo", explicó en "Animales sueltos" por América.



El Economista Juan Carlos De Pablo En Animales Sueltos



"Lo que hemos hecho a veces es no cumplir lo acordado, pero hay que pagar. Tenemos una historia con el Fondo, y van a ser exigentes con nosotros, con el pasado que tenemos", agregó. "Lo que pasó la semana pasada (con la corrida cambiaria) equivale a cuando el paciente llega a la guardia de un hospital desangrándose, el médico le hace un torniquete y el paciente le dice: 'gracias, doctor. Ya está'.

'No, no, joven, venga para acá. Ahora quiero saber qué pasó', va a responder el médico. "Una tasa del 40 por ciento te para la sangre. El desafío ahora es saber qué fue lo que provocó la sangre", ejemplificó.

"¿Qué es lo que está pasando? Sobre la demanda de dólares de la semana pasada tenés a los que dicen que no quieren pagar el impuesto a las LEBACs, a los que te dicen que aumentó la tasa de la FED y a los que por rumores y demás, se van".

"No podés tener una tasa el 40 por ciento y seguir hablando de la pauta inflacionaria del 15 por ciento. ¡No! Entonces, a tu equipo económico le tenés que decir que por favor no hablen más de la pauta. El problema de la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017 no es que estaba ahí el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) sino que cambiaste una estupidez del 12 por ciento de inflación por otra estupidez del 15 por ciento".