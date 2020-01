Miles de personas realizaron ayer en la Capital Federal un homenaje por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en el que participó su madre, Sara Garfunkel, junto a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Durante la convocatoria se leyó un documento titulado "Justicia perseguirás. No fue un suicidio, fue un magnicidio".

El acto fue convocado en redes sociales por Juntos por el Cambio, conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), y se hizo en la plaza Vaticano, en el barrio porteño de Tribunales.

Del acto no participó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), pero estuvieron la diputada nacional de Cambiemos María Luján Rey y el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien dijo: "Necesitamos seguir abonando la democracia. Estos encuentros con la gente reclamando justicia son muy importantes".

Los manifestantes portaron banderas argentinas, algunas con cintas negras, y carteles con reclamos de justicia por la muerte del fiscal y leyendas como "El país tiene hambre de democracia".

"Un hecho criminal de este tipo no puede ser interpretado fuera de contexto. Nisman anunció que iba a presentar pruebas contra la entonces presidenta (Cristina Kirchner) como principal encubridora de los responsables del atentado a la Amia y, cuatro días después, apareció muerto", señala en unos de sus primeros párrafos el texto leído en la plaza.

En ese sentido, los convocantes agregaron: "Nadie que se crea dueño de una verdad se suicida, nadie que tenga semejante entusiasmo vital se quita la vida".

También fueron de la partida el diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich (futura titular del PRO). En cambio, no asistieron las hijas de Nisman y su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Previamente, el agua de dos de las fuentes de Plaza de Mayo había amanecido teñida de rojo sangre. Según trascendió, fue una iniciativa de algunos de los organizadores de la marcha.

La intervención consistió en colorear dos de las fuentes con anilina roja, en clara alusión a la sangre del fiscal de la causa Amia, quien el 18 de enero de 2015 fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero.

En la ciudad

En Rosario, la movilización se replicó frente al Monumento a la Bandera, donde cientos de personas se reunieron, algunas portando banderas argentinas o carteles que recordaron al fiscal.

Lo propio ocurrió en las ciudades de Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela.

En tanto, hoy, a las 10, está previsto un homenaje al fiscal en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran sus restos. El presidente de la Daia, Jorge Knoblovits,a firmó: "Ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman".

Asimismo, el dirigente de la Daia explicó que la institución no participó de la manifestación de ayer por tratarse de "un acto autoconvocado, donde la asistencia es de forma personal y no institucional".

La del cementerio será una ceremonia íntima, de carácter religioso, que contará con la presencia, entre otros, del rabino Sergio Bergman (ex ministro de Medio Ambiente nacional).

Aníbal

El ex senador nacional Aníbal Fernández pidió ayer que alguien “interne” o “medique adecuadamente” a Elisa Carrió (CC), quien dijo el viernes pasado que el también ex ministro de las carteras de Interior y Justicia la iba a mandar “a matar”. Y agregó: “Solicito ayuda, todo tiene un límite. Esa señora está muy enferma”.