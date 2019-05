Con críticas al gobierno, la fórmula Fernández-Fernández salió a escena

El precandidato a presidente Alberto Fernández, acompañado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, salió a escena esta tarde por primera vez en un multitudinario acto realizado en la localidad bonaerense de Merlo y en donde el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner aseguró que a la pobreza la van "a resolver como lo hicimos con Néstor, entre todos, solidariamente".

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego del breve discurso de Cristina, Alberto Fernández tomó la palabra y no ocultó su emociòn: "No saben la alegría que tengo de haberme reencontrado con mi amiga Cristina. Quiero reconocerle la grandeza que ha tenido de pedirme que me haga cargo yo y de acompañarme”.

El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner recordó luego que "el 25 de mayo es un día especial, el que empezamos a nacer como Nación y tomarme la libertad de ser nosotros cuando nuestros héroes no se angustiaban por hacerlo, estaban muy contentos, tuvieron el coraje, la valentía y la seguridad de que estaban pariendo una nueva patria".

Luego de recordar al expresidente Kirchner también aludió a lo particular de esta fecha y de lo que le susurró al oído el santacruceño al momento de jurar en 2003: "Nunca me olvidé, cuando me abrazó le dije ‘¿viste que llegamos?’ y él me respondió, ‘no llegamos, estamos empezando, ponete a trabajar’".

Luego, en un tomo bien de campaña destacó que "a los 4 millones de pobres que dejó (Mauricio) Macri les vamos a tender la mano porque para ellos hacemos política y no lo duden”.

"Que en el siglo XXI los argentinos tengamos que soportar que cuatro de cada 10 estén soportando la pobreza, miseria, es algo que no nos podemos perdonar y no vamos a perdonar", dijo Alberto Fernández.

"Lo vamos a resolver como lo hicimos con Néstor, entre todos, solidariamente para sacar del pozo a esos argentinos y para que todos tengan la posibilidad de tener un país mejor", dijo volviendo a recordar a Néstor Kirchner.

"En ese entonces el país estaba como ahora. Pudimos sacar dela deuda a Argentina sin hacerles parir el costo de salir esa deuda y de Néstor aprendí cómo debemos hacerlo. Estuve en ese laberinto y con Néstor supimos cómo salir", remarcó.

La expresidenta fue quien tomó primero la palabra y tras repasar la jornada del Bicentenario del 2010 dijo: "Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Entre todos tenemos que exigir que distintos dirigentes, espacios, no solamente políticos o partidiarios, sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros, podamos celebrar un reencuentro, y también, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad".