Algunos minutos después de la 1 de hoy – es decir una hora pasado el cierre de listas ante la junta electoral del PJ- María Eugenia Bielsa rompió el silencio con un tuit confirmando que ya se había convertido en precandidata a gobernadora de la provincia y que llevaba como aspirante a vice al actual senador Danilo Capitani.

Se sabía que Bielsa no se bajaba y habilitaba la única interna que tendrán las Paso del 28 de abril. En este caso, en el PJ. También circulaba el nombre del actual senador por el departamento San Jerónimo para secundarla y no había otro. Pero la ex vicegobernadora de Jorge Obeid le gusta el misterio y prohibió a los suyo dar confirmaciones hasta que ella misma lo hizo con una parrafada de tono épíco en la mencionada red social.

Así Bielsa-Capitani competirán dentro del PJ con el binomio Omar Perotti-Alejandra Rodenas. En las demás coaliciones no habrá internas y por ende sus postulantes son ya candidatos aunque igual deberán pasar por el cedazo de las urnas del 28 de abril para medirse en serio en las generales de junio. En Cambiemos: José Corral (UCR) – Anita Martinez (PRO) y en el FPCyS, Antonio Bonfatti (PS) y Victoria Tejeda (UCR).

Hoy se empiezan a conocer la listas completas que anoche entre la urgencia los cierres de los medios y los trámites administrativos de las inscripciones se reducían a los primeros nada más.





En el FPCyS (Bonfatti-Tejeda)

Miguel Lifschitz, Erica Hynes Maximiliano Pullaro, Laura Senn, Pablo Farías, Claudia Balagué, Fabián Palo Oliver, Clara García, Joaquín Blanco, Giselle Madmud, Gabriel Real, Marlene Espíndola, José Garibay, Silvana Distefano, Juan Cruz Candido, Leonela Catalini, Ariel Bermudez, Maria Laura Cornali. Marcelo Gonzalez, Lorena Ulieldin, Fabian Bastía, Jeorgina Orsiani, Esteban Lenci, Silvia Ciancio, Pablo Pinoti, Monica Peralta. Sergio Basile. Roxana Belatti





En Cambiemos (Corral-Martínez)

Gabriel Felipe Chumpitaz, Alejandro Boscarol, María Ximena Sola, Julián Galdeano, Sebastián Jullierac,Patricia Norma Tepp, Hugo Marcucci, Natalia Capparelli, Raúl Fernández





Por Encuentro por Santa Fe-PJ (Bielsa-Capitani)

Silvina Frana, Matilde Bruera, Oscar Daniele, Andrés Dentesano y Claudio Leoni

La sorpresa en este espacio fue la candidatura de Marcelo Lewandowski.





Por Junto-PJ (Perotti-Rodenas)

Leandro Busatto, Paola Bravo, Germán Baccarella





Por Desafío 2019- Pj

Luis Daniel Rubeo, Marcela Leonor Aeberhard, Daniel Florencio Sorrequieta, Soledad Vanesa Zalazar, Iris Caparrós, Juan Carlos Morel, Nadia Juliana Fabbri, Juan Manuel Burgoa, Leandro Ariel Migliori, Walter Edgardo Pucciariello.





Cinco listas más

Otras cinco listas de precandidatos a diputados competirán en la interna del PJ encabzadas cada una por Julio Eggiman; Oscar Martinez; Lucila De Ponti; Claudia Giaccone y Alejandra Obeid.